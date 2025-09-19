COPE
Cristóbal Casado da el salto a la alcaldía de Águilas

El concejal de Seguridad y Deportes será investido alcalde de la ciudad en un pleno extraordinario en el auditorio. Releva en el cargo a Mari Carmen Moreno tras su renuncia después de diez años al frente del Ayuntamiento

Cristóbal Casado será alcalde de Águilas hasta el fin del mandato
Antonio Montoro

El concejal socialista Cristóbal Casado García será investido este viernes alcalde de Águilas en un pleno extraordinario que tendrá como escenario el auditorio Infanta Elena. 

Sucederá en el cargo a Mari Carmen Moreno, tras su reciente renuncia por motivos personales después de diez años en la alcaldía. 

Hasta ahora Casado tenía asignadas las competencias de Seguridad Ciudadana, Contratación, Deportes, Comercio, Carnaval, Festejos y Patrimonio y era el portavoz del gobierno.

Maestro de Educación Física, Casado de 37 años, se convertirá en el alcalde más joven de este siglo en el municipio, que tiene más de 37.000 habitantes y que es el ayuntamiento de mayor peso de los que gobierna el PSOE en la Región de Murcia. 

En el pleno de su investidura también tomará posesión de su acta de concejal la nueva concejala del gobierno Francisca Gallego, que accede al cargo al correr la lista con la que los socialistas se presentaron a las elecciones municipales en 2023.

