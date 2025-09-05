Crece el turismo estival en Lorca, que recibió más de 6.000 visitantes en julio y agosto

El turismo estival se ha incrementado este año en Lorca, que ha recibido a más de 6.000 visitantes en julio y agosto, según la estadística de la concejalía de Turismo, que explica que el monumento más visitado de la ciudad ha vuelto a ser el castillo medieval, seguido esta vez del palacio barroco de Guevara y de la colegiata de San Patricio.

Durante el verano los tres puntos de información turística de la ciudad (oficina de turismo, centro de visitantes y del espacio temático Lorca Taller del Tiempo) han recibido 6.270 visitantes que casi en todos los casos dijeron haber elegido la localidad como destino vacacional por de su oferta cultural y patrimonial.

La mayoría de los visitantes fueron españoles y el turismo nacional, que encabezan Madrid, Alicante, Almería y Barcelona se ha incrementado este verano un cuatro por ciento, según ha dicho el concejal de Turismo, Santiago Parra, que ha destacado que los turistas de la Región de Murcia han crecido un en el mismo porcentaje.

El turismo extranjero también ha experimentado un crecimiento del nueve por ciento este verano respecto al de 2024 y estuvo liderado por británicos, franceses, holandeses, alemanes y belgas.

Los turistas que recalaron en Lorca fueron en el 48 por ciento de los casos parejas con niños y en el 32 por ciento grupos de adultos de entre 45 y 60 años.

Este verano destaca el incremento de las pernoctaciones, con una ocupación hotelera media en julio de 64 por ciento y en agosto del 75 por ciento.