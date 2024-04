La corrida de toros de Paco Ureña en Lorca deja beneficios

El primer festejo taurino en el Coso de Sutullena tras su restauración ha sido "un éxito total".

Así lo asegura el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quien ha realizado un balance de la corrida de Paco Ureña el pasado sábado.

Ureña se encerró en el coso lorquino con seis toros de las mejores ganaderías del país, cortando cinco orejas y un rabo.

El alcalde de Lorca, asegura que "al éxito del espectáculo taurino, se le suma el éxito de ocupación hotelera y hostelera, haciendo que los locales, comercios y hoteles de Lorca estuvieran un día después de los desfiles de Semana Santa".





El primer edil también ha destacado que Lorca se ha "colocado en el foco mundial de la tauromaquia, gracias al gran festejo ofrecido por el diestro lorquino"

Una vez realizado el cierre económico, el evento "se ha saldado con un balance positivo de casi 5.000 euros, lo que demuestra que los toros no son deficitarios y que no generan deudas de 350.000 euros como así aseguraban desde un partido político que dicen ser taurinos y luego demuestran que no lo son"

Gil ha indicado a los periodistas que "ya se trabaja en el evento de feria, que contarán con tres grandes figuras del toreo nacional." Desde el Ayuntamiento se trabaja en poder realizar dos o tres corridas al año y añadir diferentes eventos y espectáculos que permitan que el Coso de Sutullena sea un espacio con vida.

Gil también ha indicado que de cara a 2025, se trabaja en ampliar el aforo de la Plaza de Toros, con las obras en el anillo superior y que próximamente se conoceran detalles de los bajos disponibles para uso hostelero.

