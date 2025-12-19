Convocadas nuevas ayudas por 250.000 euros para reactivar el comercio en el casco histórico de Lorca

El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) ha convocado una quinta línea de ayudas para la reactivación de la actividad comercial y empresarial en el casco histórico de Lorca. Esta nueva convocatoria, la segunda de este año, está dotada con 250.000 euros y ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Región.

Condiciones de las ayudas

Las subvenciones se concederán a fondo perdido, con un importe máximo de 30.000 euros por beneficiario. El dinero podrá destinarse a obras de acondicionamiento de locales, instalaciones técnicas, mobiliario nuevo y bienes de equipo, excluyendo los informáticos. Para optar a ellas, los solicitantes deben presentar inversiones por un importe mínimo de 10.000 euros.

Las inversiones pueden haberse iniciado desde el 1 de enero de 2025. El plazo para presentar las solicitudes es de tres meses y deberá realizarse a través de la sede electrónica del Info.

Más de 1,5 millones para la reactivación

Esta medida da continuidad al programa de reactivación comercial impulsado por el Gobierno regional en la zona. Con esta nueva dotación, el paquete total de ayudas supera los 1,5 millones de euros, beneficiando a más de 50 proyectos empresariales en su conjunto.

Agradecemos al Gobierno de la Comunidad Autónoma la publicación de esta quinta línea" Juan Jódar Presidente de Ceclor

Desde la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), su presidente, Juan Jódar, ha mostrado su satisfacción por la medida. "Agradecemos al gobierno de la comunidad autónoma la publicación de esta quinta línea, atendiendo nuestra demanda, conscientes del éxito de las cuatro líneas anteriores", ha afirmado.