El PP considera decepcionantes y previsibles los 100 primeros días de gobierno de PSOE y CS

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado que "el balance de los 100 días de Ciudadanos y PSOE al frente del Consistorio, ha cumplido las expectativas: tan decepcionante como previsible. El actual gobierno local trabaja más para satisfacer los caprichos del vicealcalde que para responder a las necesidades de los lorquinos. Todos los lorquinos pueden comprobar cómo han parado Lorca y permanecen bloqueados todos los proyectos de relevancia. No hay acción política ni gestión. Las calles, plazas y parques, tanto del casco urbano como de pedanías, están más sucias que nunca porque Limusa es un caos. Por si fuera poco, ya no atienden a la gente, no cogen el teléfono, y se han escondido en sus despachos. Tampoco han avanzado nada respecto a las viviendas del nuevo Barrio de San Fernando que son propiedad del Ayuntamiento. No tienen ningún proyecto para este asunto, no han tratado de consensuar nada y lo único que tenemos delante son 59 viviendas vacías, días pasando y tiempo perdido. Nosotros vamos a apoyar lo que los vecinos propongan, teniendo muy claro que el nuevo Barrio que ha surgido no puede sufrir retrocesos ni repetir fallidas experiencias del pasado que a estas alturas todos los lorquinos sabemos cómo terminaron."

Gil ha resaltado que "otro de los evidentes casos de incapacidad de gestión es el abandono de las obras del Palacio de Justicia. Tras todo el tiempo transcurrido esta situación no merece otro calificativo que el de vergonzosa. Las obras llevan paradas más de un año. Ni Ciudadanos ni el PSOE han intentado siquiera reivindicar que comenzaran las obras. El solar, ahí sigue, acumulando maleza mientras se deterioran las fachadas. Parece que están esperando a que se caiga. La dejadez es total. Es una calamidad, porque los lorquinos nos hemos esforzado mucho para recuperar los monumentos de nuestro casco histórico y teníamos depositadas nuestras esperanzas en levantar el Palacio de Justicia para aprovechar el movimiento y las sinergias que genera una infraestructura de esta envergadura. Seguimos con el proyecto de la Plaza de Toros bloqueado, parado y sin ningún avance real por la falta de interés de Ciudadanos y PSOE, una negligencia que también encontramos en las obras del Camino Marín, la estabilización del Portijico, la llegada del AVE, el soterramiento, la limpieza de ramblas y el parque en la manzana que se derribó en el barrio de San Cristóbal, entre otras cuestiones. Lorca sí puede contar con el Partido Popular y lo hemos demostrado trabajando con lealtad institucional y poniendo sobre la mesa propuestas constructivas. Como ejemplo más cercano hemos de señalar que fuimos nosotros los que tuvimos que convocar el Consejo de Limusa y aprobar los trámites para que el servicio de transporte urbano siguiera funcionando. A cambio de nuestra colaboración lo único que recibimos fueron unas declaraciones despreciando nuestra labor. Así difícilmente podemos mantener un clima de cordialidad.

El portavoz del PP en Lorca ha indicado que "a las graves carencias de que adolecen Ciudadanos y PSOE en el Ayuntamiento en su vertiente de gestión pública, se les suma el hecho de que el actual alcalde tiene que gastar más tiempo y energía en cumplir los caprichos del vicealcalde que en cualquier otra cuestión. Paco Morales se ha convertido en el principal problema del actual gobierno local por su falta de trabajo, sus continuas polémicas infantiloides y la soberbia que desprende. Jamás se había dado el caso de que un concejal, ni mucho menos “todo un vicealcalde”, abandonara Lorca durante 3 días ante una emergencia. Este asunto no va a caer en el olvido. El director general de Emergencias, también de Ciudadanos, fue cesado por irse al Teatro un par de horas. Empleando el mismo rasero ¿qué tiene que hacer Isabel Franco con un vicealcalde que estuvo “en paradero desconocido” durante 3 días?"