Comienza el curso para más de 6.000 estudiantes de secundaria y bachillerato en Lorca

El curso académico comienza este jueves en Lorca para más de 6.000 estudiantes de secundaria y de bachillerato y el día 16 lo hará para más de 3.000 de Formación Profesional.

En el caso de secundaria son 5.113 estudiantes los que regresan a las aulas y 1.500 alumnos de los dos cursos de bachillerato, según ha dicho el alcalde, Fulgencio Gil.

Las clases comenzarán en FP el próximo martes para 3.510 alumnos, 395 más que el curso anterior, lo que supone un incremento del 12,8 por ciento.

Entre la nueva oferta formativa de FP se encuentran los grados medios de Seguridad, en el instituto de secundaria Bartolomé Pérez Casas, con 20 plazas, y de 'Guía en el medio natural y de tiempo libre', en el José Ibáñez Martín, con 30 plazas, centro que también acogerá el grado superior de 'Acondicionamiento Físico' con otras 30 plazas.

En Lorca hay ocho institutos de educación secundaria y un centro integrado de FP.