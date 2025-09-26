El Colegio de Procuradores de Lorca, Artelor y los Amigos Cultura, galardonados con los Premios Fundación Casco Histórico

Estatuilla del ángel de la Fama, que se entrega a los ganadores de los premios Fundación Casco Histórico

La Fundación Casco Histórico ha distinguido con sus premios anuales al Colegio de Procuradores de Lorca, a la asociación local de artesanos Artelor y a la de Amigos de la Cultura, por sus aportaciones para la revitalización de la zona monumental de la ciudad.

Los premios, que llegan a su quinta edición, se convocan para reconocer a instituciones afincadas en la parte vieja de la ciudad y que con su actividad contribuyen a su dinamización social, cultural y económica.

De la asociación Artelor, la Fundación Casco Histórico reconoce su labor en defensa de las tradiciones y los oficios artesanos a través de las actividades que realiza en su sede, el antiguo Pósito de Panaderos, hoy reconvertido en Casa del Artesano.

Del Colegio de Procuradores resalta que tiene más de 150 años de historia con sede en el edificio de los juzgados en la calle Corregidor y que es un colectivo activo en la participación de la vida social y cultural Lorca.

La Fundación también otorga el premio a las asociación de Amigos de la Cultura, que desde hace décadas trabaja en la recuperación de la memoria de artistas e intelectuales lorquinos olvidados, en la divulgación de su obra y en la organización de jornadas poéticas, encuentros musicales y rutas literarias, algunas de las cuales, como la dedicada a Eliodoro Puche, tienen su recorrido por el casco histórico.

Los galardones se entregarán una ceremonia que tendrá lugar el 17 de marzo de 2026 en la antigua colegiata de San Patricio y los colectivos premiados recibirán una estatuilla del Ángel de la Fama.