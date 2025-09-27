La Banda de Música de Puerto Lumbreras, pregonera de las fiestas de la ciudad
Los músicos pronunciarán su pregón e interpretarán un concierto el 2 de octubre, en el pistoletazo de salida de las fiestas en honor a la Virgen del Rosario
La Banda Municipal de Música de Puerto Lumbreras ha sido elegida por el Ayuntamiento como pregonera de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que comienzan el 2 de octubre.
La alcaldesa, María Ángeles Túnez, ha dicho que el consistorio reconoce así el “gran calado y relevancia” de esta agrupación musical en la localidad, que fue fundada hace 38 años y por la que han pasado unos 200 músicos desde su creación.
En la actualidad la agrupación musical está compuesta por 40 músicos en las secciones de viento metal, viento madera y percusión.
La alcaldesa ha recordado la presencia constante de la banda en el acompañamiento municipal de citas destacadas del calendario lumbrerense como la Semana Santa, la Navidad o las fiestas patronales y su participación en conciertos y espectáculos dentro y fuera de la Región de Murcia.
El pregón tendrá lugar el 2 de octubre a las 21 horas en la plaza Papa Juan Pablo II.