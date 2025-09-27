La Banda de Música de Puerto Lumbreras, pregonera de las fiestas de la ciudad

La Banda Municipal de Música de Puerto Lumbreras ha sido elegida por el Ayuntamiento como pregonera de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que comienzan el 2 de octubre.

La alcaldesa, María Ángeles Túnez, ha dicho que el consistorio reconoce así el “gran calado y relevancia” de esta agrupación musical en la localidad, que fue fundada hace 38 años y por la que han pasado unos 200 músicos desde su creación.

En la actualidad la agrupación musical está compuesta por 40 músicos en las secciones de viento metal, viento madera y percusión.

La alcaldesa ha recordado la presencia constante de la banda en el acompañamiento municipal de citas destacadas del calendario lumbrerense como la Semana Santa, la Navidad o las fiestas patronales y su participación en conciertos y espectáculos dentro y fuera de la Región de Murcia.

El pregón tendrá lugar el 2 de octubre a las 21 horas en la plaza Papa Juan Pablo II.