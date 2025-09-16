El Ayuntamiento de Lorca pide usar el coche lo menos posible y se queja del escaso uso del bus gratuito desde los aparcamientos disuasorios

El Ayuntamiento de Lorca ha vuelto a recomendar a los ciudadanos que utilicen el coche lo menos posible para sus desplazamientos por las complicaciones del tráfico en el casco urbano, que está condicionado por las obras de soterramiento del Ave, que mantienen cortadas calles principales como la alameda de Cervantes.

El concejal de Tráfico y Calidad Urbana, Juan Miguel Bayonas, se ha quejado del escaso uso del autobús gratuito que funciona este mes para conectar los aparcamientos disuasorios gratuitos de La Viña y Camino Maríon con el centro de la ciudad.

Bayonas ha lamentado que el uso de ese recurso de transporte gratuito esté siendo “muy residual” mientras los ciudadanos siguen quejándose de la saturación del tráfico.

También ha anunciado que durante los actos con motivo de la semana europea de la movilidad, que se celebra desde este martes hasta el 22 de septiembre, el consistorio establecerá esa última fecha como “día sin coches” con transporte urbano gratuito.

Ha dicho confiar en que con todas estas medidas “el flujo de tráfico baje un poco” durante este mes en el que el corte de Cervantes está aumentando las dificultades en la circulación por el centro.

Este mes el consistorio ha aumentado el número de plazas de aparcamiento y ha habilitado aparcamientos mil plazas en aparcamientos disuasorios en solares y ha adecuado el horario y el precio de otras mil que están reguladas, aunque recomienda limitar en lo posible los traslados en coche, especialmente en las horas de entrada y salida de los colegios.

Además ha abierto de forma provisional una planta del aparcamiento subterráneo de la calle Periodista Ángela Ruiz que acaba de construir y que tiene capacidad para 80 vehículos y 12 motos y que estará regulado por la ORA y los semáforos de la avenida Juan Carlos I funcionan en ámbar en horario diurno.

También estará disponible el recinto ferial del Huerto de la Rueda con centenares de plazas de estacionamiento, que funcionará todos los días como parking excepto los jueves por la celebración del mercado semanal.

A ellos se suma el espacio de la calle Actor Ramón Meca con 200 plazas gratuitas; hasta el 18 de septiembre será gratis en horario de mañana el aparcamiento de la avenida de Santa Clara, en la calle Fajardo el Bravo, tras pasar las vías quedarán abiertos al público de forma gratuita tres solares del enclave que suman 450 plazas.

El consistorio recuerda que están dispobibles 600 plazas de aparcamiento en el parking Pasarela de la calle Curtidores y en el campus universitario con otras 500 plazas , que serán gratuitas la primera media hora para facilitar la rotación.