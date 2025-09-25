El Ayuntamiento de Lorca dice que el Plan de Conservación de la Tortuga Mora perjudica al sector agrícola

El Ayuntamiento de Lorca presentará alegaciones al Plan de Conservación de la Tortuga Mora de la Región de Murcia, que tiene en tramitación la Consejería de Medio Ambiente, al considerar que perjudica los intereses del sector agrario en el municipio y lo penaliza con nuevas trabas burocráticas.

Solicitará la exclusión de los terrenos agrícolas consolidados del ámbito de aplicación del plan, en consonancia con lo que solicitan también las organizaciones agrarias y los regantes.

La coalición del PP y Vox sostiene que la delimitación de las zonas de protección del plan de conservación de las tortugas no responde a estudios de campo contrastados.

La tortuga mora es una especie catalogada como vulnerable por la normativa autonómica, nacional y europea y en la Región de Murcia se encuentra el 68 por ciento de la población continental, con poblaciones de gran interés en las sierras lorquinas de Almenara y La Torrecilla.

El plan de conservación que tiene tramitación el Gobierno de Murcia pretende garantizar la supervivencia de esta especie a medio y largo plazo, ya que el documento incluye medidas de protección de hábitats, acciones de seguimiento científico, estrategias de educación ambiental y compatibilización con los usos tradicionales del medio rural.

También prevé la declaración de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre en las zonas de máxima densidad de la especie.