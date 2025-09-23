El Ayuntamiento de Lorca devuelve más de 177.000 euros de una subvención por incumplir los plazos

El Ayuntamiento de Lorca se ha visto obligado a devolver 177.000 euros de una subvención para musealizar el Palacio de Guevara por incumplir los plazos para justificar el uso del dinero, que ha tenido que aportar de fondos propios para completar esa obra.

Lo ha confirmado el concejal de Cultura, Santiago Parra, que ha explicado que el consistorio recibió durante el gobierno del PSOE una subvención de casi 400.000 euros del Gobierno regional, procedentes de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, para musealizar el edificio barroco, y que las dilaciones en su gestión y los retrasos están en la causa de la devolución del dinero.

Según Parra el PSOE dejó pasar cuatro años y no accedió a los fondos hasta una semana antes de las elecciones municipales de 2023, sin tiempo para justificar los trabajos y el PP cuando llegó a la alcaldía negoció una ampliación del plazo de justificación de las obras, aunque solo consiguió retener 214.000 euros de la subvención.

La que fuera concejala de Cultura durante el gobierno municipal del PSOE, Ángeles Mazuecos, ha negado esa versión y ha asegurado que el consistorio obtuvo la subvención del BEI en en 2020, que adelantó ese dinero con fondos propios en 2022 y que la Comunidad de Murcia fue la que retrasó la concesión del dinero hasta 2023.

Mazuecos afirma que el PP "heredó una obra avanzada y con financiación garantizada" pero que "fue incapaz de justificar el plazo y puso en riesgo la subvención".

El museo abrió sus puertas en 2024 con todo su mobiliario y obras de arte restauradas.