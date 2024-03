Antonia Trenza y María Isabel Peñas, quieren seguir "rompiendo estereotipos"

Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo viernes, 8 de marzo, desde el Ayuntamiento hemos puesto en marcha la campaña de sensibilización “Rompiendo estereotipos”, para reflexionar sobre los desafíos a los que aún nos enfrentamos la sociedad en la búsqueda de la igualdad de género.

“Rompiendo estereotipos” tiene como objetivo principal destacar y celebrar los logros de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, especialmente en aquellos tradicionalmente dominados por hombres. “Queremos enfocarnos en el empoderamiento femenino y la ruptura de estereotipos en todas las esferas de la sociedad, reconociendo el talento, la determinación y el liderazgo de las mujeres en campos como la ciencia, tecnología, arte y deporte.

Para servir de ejemplo a las futuras generaciones, esta campaña cuenta con la colaboración de cuatro destacadas mujeres lorquinas que han roto con esos estereotipos de género interpuestos por la sociedad: Laura Gallego Silvente, premiada mundialmente como la mejor jugadora de fútbol playa; Rosalía Palencia Álvarez, conductora de autobús; Mª Isabel Peñas Giménez, piloto de rallys; y Antonia María Trenza Sánchez, jugadora de rugby.

Precisamente en esta última materia, el deporte, hemos conocido el ejemplo de dos mujeres que se han introducido en "un deporte de hombres"

Antonia Trenza juega al Rugby desde hace varios años e indica que "me sirve para mi día a día y afrontar mis problemas. Tenemos una de las mejores selecciones de Europa y animo a las chicas a conozcan este deporte"

Para María Isabel Peñas, piloto de Rally va más allá e indica que "siempre he estado rodeada de hombres en este mundo del motor, pero me han animado y dado todo tipo de facilidades, siempre se dice que las mujeres no saben conducir, pero cuando te ven pilotando un coche de rally es diferente, aquí no hay diferencias"





La programación recoge más de medio centenar de actividades que se desarrollarán del 6 de marzo al 18 de abril para conmemorar el 8M. La edil de Mujer, María de las Huertas García, ha destacado que “la amplia y diversa programación pone énfasis en dar a conocer, a través de proyecciones de películas, talleres, marchas populares, encuentros, charlas y conferencias, scape room, exposiciones, certámenes literarios, batukada, directos de Instagram y cursos de formación, a mujeres lorquinas que un día rompieron con prototipos preconcebidos y decidieron elegir libremente su futuro lejos de las expectativas sociales”.

Estas actividades se han diseñado en colaboración con entidades y colectivos del municipio, así como centros educativos y empresas comprometidas con la igualdad entre hombres y mujeres. Estos son la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, Cáritas, Cruz Roja, Cepaim, Cazalla Intercultural, Lorca Feminista, Lorca Iris, Grupo Scouts Ciudad del Sol, Arada, y los IES Príncipe de Asturias, José Ibáñez Martín, Francisco Ros Giner, Pedanías Altas y el Centro Integrado de Formación Profesional. “Desde la concejalía de Mujer damos las gracias a todos estos colectivos por colaborar y formar parte de esta campaña, ayudándonos así a concienciar a la población y hacer posible la ruptura de los estereotipos de forma efectiva, no solo durante la duración de esta iniciativa, sino durante los trescientos sesenta y cinco días del año”, ha indicado al edil de Mujer.

