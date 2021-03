Ana Martínez Vidal (CS) y Diego Conesa (PSOE) en Lorca

Ana Martínez Vidal (CS) quien será nueva presidenta del Gobierno regional si la moción de censura sale adelanta y Diego Conesa, secretario del PSRM han realizado una declaración institucional en Lorca, donde han convocado a los medios de comunicación en un acto que se ha desarrollado en el Palacio de Guevara.

Ciudadanos indica en un comunicado que " no hay tiempo que perder, la actual situación no permite perder ni un segundo ni un esfuerzo en otra cuestión que no sea trabajar para superar la crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la misma. "

Tanto CS como PSRM ya están trabajando en "poner de nuevo en marcha a nuestras instituciones. El sábado tendrá lugar una reunión conjunta, equipos de trabajo actuarán sobre unas líneas maestras, cuya base sin duda es el imprescindible proceso de regeneración de nuestras instituciones democráticas y la aplicación generalizada de la transparencia. "

Desde Ciudadanos en la Región de Murcia resaltan siete puntos en los que van a trabajar.

• Desarrollar un ambicioso programa de actuación con el objetivo de recuperar la actividad económica en el que los proyectos impulsados con los fondos europeos que llegarán también a la Región de Murcia, deben ser el motor de la recuperación económica que necesitamos.

• Diálogo y la concertación social el instrumento más eficaz para reducir las brechas de la desigualdad social y salarial.

• No vamos a subir los impuestos a los habitantes de la Región en esta complicada coyuntura, y mejoraremos los mecanismos de auditoría, control y reducción del gasto, incluyendo el derivado de los cargos políticos y de confianza.

• Renovaremos y profundizaremos nuestro decidido apoyo a autónomos y pymes, especialmente en los sectores más castigados por la pandemia, como es el caso del turismo, el comercio y la hostelería.

• Nos proponemos trabajar en el objetivo irrenunciable de reducir los altos niveles de pobreza y de exclusión social que existen en la Región.

• En materia educativa, nos comprometemos a la vuelta segura e inmediata al modelo presencial, con todas las garantías tanto para docentes y alumnos como personal de administración y servicios.

• La sanidad será otro eje imprescindible para Cs y PSOE, con el objetivo prioritario de abordar la gestión de la crisis sanitaria ofreciendo a los ciudadanos de nuestra Región la seguridad y transparencia que merecen. Realizaremos un imprescindible y sustancial esfuerzo en materia sanitaria, incluyendo un reconocimiento a sus profesionales, que siguen batiéndose el cobre como nuestra primera línea de defensa frente al coronavirus.