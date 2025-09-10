El alcalde de Lorca pide "comprensión" a los ciudadanos ante las complicaciones del tráfico por las obras del AVE

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha pedido “comprensión” a los ciudadanos ante las complicaciones del tráfico rodado por las obras de soterramiento del AVE que mantienen cerradas varias calles y la alameda de Cervantes, una de las vías principales de la ciudad.

Ha recordado que esta última solo permanecerá cortada, en una primera fase, hasta el 30 de septiembre, a petición del ayuntamiento, para reducir los problemas de movilidad durante el curso escolar, que ya ha supuesto un aumento del tráfico.

El ayuntamiento mantiene conversaciones con Adif “para que la repercusión de las obras en el día a día de los ciudadanos sea lo más tenue posible”, ha dicho Gil, que ha recordado que el consistorio mantiene activo un dispositivo policial de control del tráfico.

Además se han dispuesto más de mil plazas de aparcamiento gratuito repartidas por distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Gil, que este miércoles participa en un acto del lobby empresarial Quiero Corredor en la sede de Ceclor, ha dicho que el volumen de la obra de soterramiento del Ave “es enorme y va a transformar totalmente la ciudad”.