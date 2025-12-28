COPE
La Aemet activa la alerta roja en la Vega del Segura por lluvias torrenciales

La comarca murciana, con especial atención en Fortuna y Abanilla, podría registrar hasta 35 litros por metro cuadrado en una hora mientras el resto de la Región está en aviso amarillo

Antonio Montoro

Lorca - Publicado el

1 min lectura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a roja la alerta por lluvias en la comarca de la Vega del Segura, con un pronóstico de mayor intensidad en los municipios de Fortuna y Abanilla. Según el último boletín, se podrían registrar hasta 35 litros por metro cuadrado en una hora hasta las 12:00 horas de este domingo, mientras que el resto de la Región de Murcia permanecerá en aviso amarillo con previsiones de hasta 15 y 20 litros en el Altiplano.

Primeras incidencias

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana ya se han registrado precipitaciones acumuladas importantes, alcanzando los 74 litros por metro cuadrado en seis horas en Santomera, 68 litros en Abanilla y 46 litros en Murcia.

Como consecuencia de las lluvias, la Policía Local de Murcia ha informado a través de sus redes sociales del cierre de varias carreteras: el Camino Torre Abellán, en Jerónimo y Avileses; el Paso de los Carros, en Sangonera la Seca; la Rambla del Secano, entre Torreagüera y Beniaján; la Rambla de Churra y la Rambla del Carmen, en Cabezo de Torres.

Adicionalmente, la Consejería de Fomento ha comunicado que la calzada izquierda de la carretera de Mazarrón a Alhama de Murcia también ha quedado cerrada al tráfico como medida de precaución.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

