240 servicios de vigilancia y seguridad componen el dispositivo municipal especial activado durante las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Huertas de Lorca

El alcalde de Lorca ha presentado este operativo de seguridad que cuenta con más de 240 servicios, incluyendo agentes de paisano, además de un ‘Punto Seguro’, y se aplicarán medidas extraordinarias de tráfico, reforzando la señalización a espacios disuasorios

Bajo la premisa de que el devenir de las fiestas transcurra con la máxima normalidad, impere la seguridad durante todos los eventos festivos programados y se realice una correcta vigilancia del tráfico, así como de cortes y desvíos, desde Policía Local se han previsto más de 240 servicios ordinarios: 80 en turno de mañana, 82 en turno de tarde y 84 servicios en turno de noche. Dentro de los refuerzos y servicios extraordinarios programados, se incluyen 14 servicios en turno de tarde más otros 25 en turno de noche.

Las labores de seguridad serán llevadas a cabo tanto por agentes de paisano como por agentes de uniforme de la Policía Local de Lorca y personal de seguridad privada; y se llevará a cabo un control exhaustivo del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. La Unidad equina se sumará en grandes aglomeraciones y actos como la Exhibición de Enganches (que será más adelante).

El alcalde ha subrayado que este esfuerzo realizado por el consistorio es con el objetivo fundamental de velar por la seguridad, la movilidad y la convivencia cívica, atendiendo a los días y horarios clave y momentos de mayor afluencia de público, ofreciendo -además- la cobertura logística necesaria durante estos días, en los que se espera que miles de personas disfruten en las inmediaciones del Santuario Patronal de estas celebraciones de carácter tradicional en nuestra ciudad.

Con respecto al dispositivo logístico, la Feria Chica cuenta con un escenario de 12x10 metros, que acogerá distintos espectáculos y conciertos, ubicado en la Plaza del Rey Sabio, donde -además- se colocarán multitud de sillas con el objetivo de disfrutar cómodamente de algunas de las representaciones. Este espacio cuenta también con equipos audiovisuales, de iluminación y sonido, adaptados al ‘rider’ técnico de los artistas. También habrá camerinos y una valla anti avalancha en los dos conciertos más destacados: Azúcar Moreno y Álvaro García, que tendrán lugar el viernes 5 y sábado 6 de septiembre, respectivamente.

Contará también con las tradicionales casetas de turrón, numerosos puestos de artesanía y como novedad un tarotista africano; también el Chiringuito de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, que seguirá ofreciendo, como lo lleva haciendo desde hace cuatro décadas, la mejor gastronomía tradicional lorquina y las mejores copas a todos los visitantes.

Para los más pequeños, en la calle Padre Isidro Ruiz, más conocido como Puente La Pía, se montará más de una decena de atracciones: camas elásticas, coches de choque, un master, carruseles, pista americana, jumping, globo, baby, coches infantiles, tómbolas, puestos de comida rápida, gofres y churros con chocolate.

Se han instalado siete aseos químicos, incluido uno para personas con movilidad reducida y, repartidas por toda la zona, tomas de agua provisionales y más de una treintena de puntos de luz para su suministro eléctrico de casetas y atracciones de feria, con un retén específico de dos personas, que se encargarán del montaje, mantenimiento y desmontaje de todo el servicio eléctrico.

Más de 100 operarios de limpieza

Limusa desplegará a la totalidad de su plantilla, más de 100 operarios de limpieza, lo que supone un plan intensivo de barrido manual y mecánico, fregado y baldeo continuado, con un servicio cíclico de vigilancia y mantenimiento, además instalar más de una treintena de nuevos contenedores en el área de celebración

Durante el día, se reforzarán los turnos de limpieza con equipos manuales y mecánicos, además de furgonetas para retirada de voluminosos. Por la noche, tras el cierre de las actuaciones, se procederá al baldeo y fregado de calles y plazas para que la zona amanezca limpia cada jornada.

Se instalarán más de una treintena de nuevos contenedores en el área de celebración, destacando los amarillos destinados al vertido de botellas de plástico y vasos y para biorresiduos, sobre todo restos de comida, con 4 contenedores amarillos de 240 litros para envases ligeros y 4 contenedores de 1.100 litros para biorresiduos; otros 14 contenedores de 1.100 litros para residuos generales y otros 12 contenedores de 120 litros de apoyo, que funcionarán como papeleras.

MÁS PLAZAS DE APARCAMIENTO

En cuanto a plazas de aparcamiento, cabe destacar los espacios disuasorios dispuestos por parte del Ayuntamiento, como pueden ser el del Huerto de la Rueda, el solar cercano a ‘El Espejico’ y el del colegio Alma; y que se suman a los habituales, sumando miles de plazas de aparcamiento.

El dispositivo especial de Emergencias incorpora los recursos del Servicio Municipal, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y una ambulancia medicalizada, con especial atención a horarios y aforo previsto en momentos de mayor afluencia de público, como puede ser en los conciertos.

Cabe reseñar que se contará, además, con un ‘Punto Seguro’, un espacio con personal especializado capacitado y con experiencia en asistencia y prevención de violencia sexual, que no sólo ofrecerá información, sino también apoyo y una respuesta directa a las personas que puedan estar en situación de riesgo, y financiado por el Pacto de Estado.