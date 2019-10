Semana clave para la viabilidad del club

Semana importante para el CF Lorca Deportiva. Tras dos meses de impagos y dejar en una situación muy delicada a la entidad, la junta directiva presidida por José Manuel Lago Lucio podría dimitir esta tarde y ceder el testigo de forma "provisional" a la plantilla blanquiazul para la llegada de un nuevo grupo inversor, negociaciones que tiene, según ha podido saber DXT Cope Lorca, avanzadas el ex presidente de la entidad Joaquín Flores.

La llegada del nuevo grupo inversor estaría marcada por la salida de los actuales dirigentes, que deberían asumir un reconocimiento de deuda con plantilla y proveedores. Ese reconocimiento de deuda ronda los 100.000 euros, sin contar los otros 100.000 euros aproximadamente que no han hecho efectivos a Joaquín Flores por la compra del club, pero que quedarían en un segundo plano.

La intención de Flores, es la de no exigir el pago de la compra del club, pero que dejen vía libre para la llegada de otro grupo inversor.

El nuevo grupo inversor, estaría dispuesto a gestionar el club lorquino, pero siempre y cuando, la deuda generada la asuma la directiva encabezada por Lucio.

La plantilla también tendrá un protagonismo especial, ya que los jugadores que están solicitando la salida del club, deberán llegar a un acuerdo con Puskas, y no dejar reconocimiento de deuda con el CF Lorca Deportiva. Los jugadores que continúen en la plantilla, también deberán de renegociar los contratos para dar viabilidad al club.

La situación no está nada clara y se podría enquistar durante los próximos días, dependendiendo de la disposición de cada una de las partes.

Para llegar a un acuerdo, la directiva saliente, debería asumir el reconocimiento de deuda, los jugadores que pretenden salir del club, aceptar ese reconocimiento de la actual directiva, los jugadores que continúen en el club renegociar contratos y el nuevo grupo inversor, asumir los pagos a partir de su llegada, proceso en el que está participando Joaquín Flores, ex presidente del club. Flores, será un mero intermediario ya que en ningún momento y bajo ningún concepto, formará parte de la gestión del club tras su salida en el mes de julio.