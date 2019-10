Salidas complicadas para los equipos de Tercera División

Jornada 8 del grupo XIII de Tercera División que presenta salidas complicadas de los equipos de la comarca. El Águilas FC jugará el próximo sábado a las 12.00 horas ante el Plus Ultra en el Llano de Brujas. Los de Gaspar Campillo llegan con la obligación de romper las tres semanas consecutivas sin ganar, y no lo harán en un terreno de juego propicio. Los murcianos han jugado dos partidos en su terreno de juego, donde han ganado 1-0 al Olímpico de Totana y han perdido ante el Muleño por 0-2.

El equipo de Jesús Zapata, tiene en Kiki Verdú, hermano de Toché, a su referente más ofensivo y buscarán una victoria que se resiste desde la jornada 2 cuando se impusieron ante el equipo alfarero.

Por su parte, Gaspar Campillo no podrá contar con José Manuel que cumplirá su tercer partido, de los cuatro de sanción con los que le castigó el juez único de competición.

Los costeros no pueden permitirse más pinchazos y deberán sumar de tres para no perder comba con la parte alta de la clasificación.

El domingo 13 de octubre, a las 12.00 horas el CF Lorca Deportiva viajará hasta "El Puntal" para medirse a Churra. Terreno de juego de dimensiones muy reducidas donde deberá sacar el equipo de Ibán Urbano su versión más defensiva como pudo comprobar el Lorca FC hace unas semanas.

Debido al corto y estrecho terreno de juego, el equipo blanquiazul deberá buscar un juego más directo del que vienen ofreciendo, y Bolo - Carrasco, con su potente juego aéreo pueden ser decisivos ante Churra, que suma tres derrotas consecutivas y no gana desde que lo hiciera al equipo de Walter Pandiani, demostrando que la salida de Adrián Hernández y jugadores destacados en las últimas temporadas, les está pasando factura.

Por su parte, el CF Lorca Deportiva no llega en las mejores condiciones anímicas a esta cita, pero deberá seguir demostrando la profesionalidad de los últimos partidos, logrando resultados positivos a pesar de los impagos y mantiendo su casillero de derrotas a cero.

Eric, debutó ante El Palmar, por lo que Dylan, es el único jugador que hasta la fecha no ha gozado de minutos. El argentino seguirá siendo baja debido a que no está tramitada la documentación.



Cerrará la jornada el Lorca FC, equipo que jugará ante Los Garres el domingo a las 18.00 horas en el siempre difícil campo de las Tejeras. Los de Walter Pandiani se han metido en puestos de playoff por méritos propios, ya que desde la derrota ante Churra, han sumado tres victorias y un empate, in extremis, ante la Deportiva Minera.

Pandiani llega con un equipo cada vez más hecho a su medida, y donde poco a poco se va encontrando el equilibrio defensivo con el acierto goleador, aunque los fallos en defensa, suponen muchos goles en contra para los blanquiazules.

Cencillo debutó con buenas sensaciones y podría repetir de titular.

Dar Korolev y Felipe Acosta serán baja ya que aún no tienen la documentación en regla y Balboa sigue recuperándose de su rotura de menisco. El atacante catalán que podría estar disponible para finales de este 2019.

En Los Garres milita el ex portero del CF Lorca Deportiva, Alberto Hortal, además del defensro Txiki y el atacante Maikel.

En el cuadro de Manu Martínez, también milita el ex jugador del Lorca FC, bajo la denominación de La Hoya Lorca, Sánchez.