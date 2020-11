Rival complicado, a domicilio y desplazamiento largo

El CF Lorca Deportiva no ha tenido suerte con el rival que le ha tocado en primera eliminatoria de la Copa del Rey que se celebrará el 16 de diciembre a partido único.

El equipo de la Ciudad del Sol accedía al sorteo como integrante de Segunda B y de esta forma no podría enfrentarse a ningún equipo de Primera División. Un rival de Segunda A, también era complicado que le tocara en liza por lo que en la previa, el jugador Luismi López y el técnico Ibán Urbano, en declaraciones a COPE consideraban que un partido en casa sería lo menos negativo del sorteo.

Una vez finalizado las sensaciones no son positivas, desplazamiento largo, más de 700 km separan Lorca de Soria, partido en Los Pajaritos que en pleno mes de diciembre las bajas temperaturas son las habituales y ante un equipo que está llamado a luchar por regresar por la vía rápida a Segunda División.

En sus filas cuenta con jugadores como Bikoro, ex central del Lorca FC en Segunda A y Menudo, ex del FC Cartagena. El cuadro soriano está en tercera posición del GRUPO 1B y está entrenado por Mandiola.

Hasta la fecha ha ganado dos partidos, empatado otro y perdido uno ante el filial del Sporting de Gijón.

El encuentro, a falta de confirmar por el operador televisivo se disputará el 16 de diciembre, después de que el equipo lorquino viaje a Sevilla para medirse al Sevilla Atlético. Eso sí, tras la cita copera, el equipo de Ibán Urbano tendrá descanso, ya que la competición, si no hay que recuperar ningún partido por COVID19, se reanuda el 10 de enero, en casa, contra el Linares Deportivo.