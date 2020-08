"A quien no le gustaría contar con un jugador como Juan Hernández"

El CD Lugo sigue interesado en el lorquino Juan Hernández, que esta temporada cumplirá su último año de contrato con el Real Club Celta de Vigo. Juanfran, técnico del equipo lucense ha vuelto a mostrar su agrado y predisposición a contar con el interior que este año ha debutado con la camiseta celeste y ha cuajado una buena participación en Copa del Rey donde ha marcado dos goles con la camiseta celtiña.

El técnico al ser preguntado en rueda de prensa por el jugador formado en el Lorca FC destacó que "yo creo que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo a un jugador como el. Estaríamos encantados. No hace falta hablar del tipo de jugador que es Juan Hernández, un jugador que todo entrenador quiere tener y ojalá que al final así sea. Son posibilidades que está manejando el club, y yo creo que entran dentro de lo que buscamos."

La negociación no parece fácil ya que el Cádiz CF, equipo donde estuvo cedido Juan Hernández su primer año como jugador de la primera plantilla celtiña, también está interesado en su contratación. "Luego podrá ser o no, pero evidentemente cuando hablas de un jugador de la calidad de Juan, a todo el mundo le gustaría tenerlo". Juan Hernández dejó buen recuerdo en la Tacita de Plata que ha logrado este año el ascenso y donde volvería a coincidir con Alberto Cifuentes, guardameta con el que compartió vestuario en el Lorca FC (antes La Hoya Lorca CF). Además, el gerente deportivo, David Navarro, natural de Lorca también podría hacer valer sus armas para que el interior regresara al equipo amarillo ahora en Primera División. Juan Hernández, sufrió una grave lesión de rodilla en el Cádiz CF, que le impidió ofrecer su mejor versión. Álvaro Cervera también le conoce bien y podría dar el visto bueno para su incorporación, aunque el mensaje del técnico del CD Lugo, puede animar al lorquino para aprovechar minutos en el equipo del Anxo Carro que competirá un año más en la categoría de plata del fútbol español.