Polémica actuación arbitral de Sánchez Martínez en el Real Betis 2 - FC Barcelona 3

Duro partido el celebrado anoche entre el Real Betis y el FC Barcelona para el colegiado lorquino José María Sánchez Martínez que acaparó todo tipo de críticas durante el encuentro y también a la finalización del mismo por parte de seguidores, jugadores y entrenadores de los dos equipos.

No hubo descanso durante los más de 90 minutos que duró el encuentro, y desde los primeros compases de partido ya se imaginaba una noche "movidita" para el trencilla de la Delegación de Lorca, en un encuentro que tuvo de todo y que terminó decantándose de lado azulgrana por dos goles a tres.

En el minuto 6 llegaría la primera acción polémica, con una mano del defensa del FC Barcelona Lenglet, dentro del área, que tuvo que ser resuelta por el lorquino acudiendo a la pantalla de VAR para confirmar la pena máxima. Además del penalti, Sánchez Martínez amonestó con cartulina amarilla al ex defensor del Sevilla que sería siendo expulsado en la segunda parte tras una clara falta sobre Joaquín.

En el minuto 40, el lorquino volvió a ser el centro de las iras de la afición verdiblanca, tras una dura entrada de Sergi Roberto, merecedora de cartulina amarilla. El jugador del FC Barcelona ya llevaba una amarilla, por lo que debió ser expulsado el jugador blaugrana.

En el segundo acto, dos acciones más para la polémica, una para cada bando. En primer lugar, expulsión de Fekir por doble amarilla. El jugador verdiblanco fue amonestado por una falta, y expulsado con la segunda amarilla tras protestar al colegiado lorquino, quien siguió al jugador del Real Betis.

En ese momento, llegaron las protestas más aireadas del público de Benito Villamarín que respondió con el lanzamiento de objetos al terreno de juego, circunstancia que recoge el acta del partido de la siguiente forma ; "En el minuto 77 se lanzaron, por parte del público, varias botellas de plástico al terreno de juego tras la expulsión de un jugador local. Varias de ellas fueron arrojadas con líquido en su interior y el tapón puesto, no impactando en ninguno de los contendientes. Dicho incidente fue comunicado al delegado de campo para que anunciasen por megafonía el cese de dichos lanzamientos."

Por último, en el tiempo de descuento, Messi protestó un agarrón de Bartra dentro del área, que Sánchez Martínez no señaló.

Desde la entidad andaluza también se quejan del tercer gol azulgrana, por posible falta de Lenglet sobre un defensor.

Tanto Rubí, técnico local como Quique Setién técnico del FC Barcelona mostraron su enfado por el arbitraje así como el vicepresidente del conjunto verdiblanco, José Miguel López Catalán quien señaló que "nos vamos enfadados, otro partido más, en el que los árbitros han perseguido al Real Betis".



Tras la polémica de esta jornada, el Comité Técnico de Árbitros ha emitido las designaciones oficiales de la próxima jornada en la que Sánchez Martínez no arbitrará ni estará en el VAR en ningún encuentro, circusntancia que ha sucedido durante varias ocasiones durante esta temporada, debido a la rotación de árbitros.