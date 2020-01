Movientos en el mercado de invierno a falta de dos semanas para el cierre

A falta de 15 días para el cierre del mercado de fichajes los equipos de la comarca del Valle del Guadalentín comienzan a mover sus filas para reforzar y fichar en las posiciones que más efectivos necesitan.

CF LORCA DEPORTIVA

El CF Lorca Deportiva ha comunicado la baja de dos jugadores en las últimas horas, se trata de Paquito y Pinteño. El primero, jugador sub 23 del cuadro lorquino ha jugado 14 partidos de titular mientras que Pinteño sólo ha disputado cuatro.

De esta forma, Ibán Urbano ya podrá contar con Mussoni para el partido ante el Águilas FC, ya que hasta que no se diera una baja sénior, el delantero belga no podía participar en el equipo lorquino.

LORCA FC

El Lorca FC también ha realizado diferentes movimientos hasta el momento. La aplicación móvil que ha puesto en marcha el equipo lorquino no ha gustado a Pandiani y Caprile, los dos últimos entrenadores que se han marchado de la disciplina blanquiazul y se está en la búsqueda de un técnico que asuma el rol dentro del organigrama deportivo, donde la decisión de los aficionados será determinante para las alineaciones, tácticas y sustituciones.

También se han marchado Cencillo, Korolev, Cichero, Hamza y Grassi. Las altas por el momento son las de Giuliano Gualtieri, jugador argentino con pasaporte italiano que fue operado de ligamento al principio de temporada y que ahora tendrá el alta médica. También Nellar, argentino que ya ha debutado con los blanquiazules, así como el frances Theo, hombre de banda que también debutó ante El Palmar.

Durante los próximos días habrá más incorporaciones.

ÁGUILAS FC

En cuanto al equipo costero reseñar que también se están produciendo bajas en las últimas horas. Javi Piñero dejará el club costero por decisión propia mientras que Edu Serrano e Iñigo Barrenetxea serán baja. Estas se suman a la de Ballesta que salió rumbo al Mazarrón por falta de minutos y algunas más que se pueden producir en las próximas jornadas. Plantilla corta con muchas lesiones y sanciones para el técnico lorquino Paco Lorca.

LORCA FÉMINAS

En cuanto al fútbol femenino también se está produciendo numerosos movimientos en el Brócoli Mecánico Lorca Féminas. Destacamos cinco bajas, las de Natalia, Estefy, Carolina, Paula Torres y Marta Rodríguez y dos altas, Lola procedente del Pozoalbense y la estodounidense Stoney, jugadora que ha llegado procedente del Parque Sol equipo de segunda división y que juega de centrocampista.

Durante las próximas horas se esperan dos incorporaciones más.