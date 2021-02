El mercado de fichajes se ha cerrado para el CF Lorca Deportiva sin novedades. A lo ya sabido de la incorporación de Mustafá, procedente del UCAM Murcia y la salida de Jony Lomas, finalmente no se produjo la llegada de un jugador sub 23 a la entidad que preside Hugo Issa. El cuadro de la Ciudad del Sol por lo tanto se queda con una ficha sénior libre y dos sub 23, que podrán ser ocupadas en caso de lesión grave (más de 6 meses) o en caso de contratar un jugador con ficha profesional y que esté en el paro antes del 1 de enero.

De esta forma, la plantilla lorquina queda cerrada con los porteros, Carlos Molina e Iván Martínez, los defensas, Carlos Garrido, Robert Costa, David Ardil, Emilio Iglesias, Coyette, Galiano y Sergio Rodríguez.

Los centrocampistas, Diego Peláez, Marcos Gondra, Silvente, Britos, Dani Vega, Cellou (con ficha del juvenil), Mustafá, Marconato y Serrano, así como los delanteros, Carrrasco y Melgar.