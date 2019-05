Marc Aznar ficha por el RCD Mallorca

La gran temporada realizada por el Lorca CF Base División de Honor no ha pasado desapercibida para varios equipos de superior categoría como es el caso del RCD Mallorca, que ha contratado al guardameta del equipo base lorquino, Marc Aznar.

El arquero blanquiazul ha intercalado la portería esta temporada junto a Cristóbal, portero de Mula que está terminando la temporada con el primer equipo del Lorca FC de Tercera División.

Marc, ha sido uno de los jugadores que ha debutado en categoría de división de honor con buena nota, además de lograr el subcampeonato de Selecciones Territoriales con el combinado murciano.

El RCD Mallorca ha visto en el joven lorquino un portero con unas condiciones importantes, y cumplirá su tercera año como juvenil en el División de Honor el club bermellón.

Los baleares han firmado a este joven jugador por dos temporadas, buscando continuidad y evolución.



La salida de Marc no será la única, ya que varios equipos de la zona de levante, también están interesados en otros jugadores de la entidad lorquina que aún le resta un año más en la categoría juvenil.

Este será otro de los hándicap que se encontrará el nuevo cuerpo técnico encabezado por Paco Jurado y Roque Victoria. La marcha de varios jugadores importantes este año en el esquema junto a la salida de jugadores que cumplen etapa, modificará la plantilla en un 90%, algo que ya está trabajando el nuevo técnico.

Paco Jurado y Roque Victoria desde el primer minuto que dijeron "sí" al proyecto de División de Honor están buscando piezas para engrasar la maquinaria de cara al próximo curso. El objetivo del equipo lorquino será una vez más, dar salida a sus jugadores, por lo que la apuesta de chicos que vienen apretando desde equipos inferiores será importante, y el número de lorquinos que participarán en el equipo volverá a ser notable.



Otro de los inconvenientes que se encontrará el club lorquino es la inversión en la plantilla del equipo de División de Honor, que será algo menor a la invertida esta temporada. Roberto Torres, presidente del Lorca CF ha cumplido el pacto acordado para esta temporada con el equipo de fútbol base, dejando pagado todo el dinero previsto para esta campaña, una cifra con la que muy probablemente, no puedan contar el próximo curso, lo que provocará que la directiva blanquiazul se tenga que apretar el cinturón para sacar adelante el presupuesto de este año.



La temporada 2019/2020 ya ha comenzado para el Lorca CF Base División de Honor, el objetivo será mantener la categoría, ajustar el presupuesto para cumplirlo y sacarlo adelante y seguir formando futbolistas, dando la oportunidad a chicos de la casa para que puedan crecer y cumplir su sueño de jugar en categoría nacional con el equipo de su ciudad.