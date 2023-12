Un lorquino vuelve a España con trece títulos en su palmarés

Los trenes sólo pasan una vez en la vida y hay que aprovecharlos. Y en el caso de este fisioterapeuta lorquino, lo ha aprovechado al máximo.

Antonio Manzanera, quien pasó por varios equipos de Lorca en su trayectoria profesional aceptó en 2019 la oferta del Johor de Malasia para seguir realizando su labor a miles de kilómetros de casa.

Una aventura que cinco años después pone punto y final y lo hace alzando todos los títulos posibles del país del fútbol asiático.

La ventura en el fútbol malayo comenzó tras finalizar su etapa como fisio en equipos de fútbol de Lorca. En el Lorca Deportiva CF, estuvo trabajando hasta la desaparición del club. Con la creación del Lorca Atlético de Cristóbal Alcantara, estuvo desarrollando su trabajo durante dos años para posteriormente ser contratado por La Hoya Lorca CF (extinguido como Lorca FC).

Antonio Manzanera ha vivido los momentos agrios de los jugadores, como es el caso de lesiones, recaídas, así como desapariciones de entidades, impagos y descensos.

El fútbol también le ha dejado alegrías como el ascenso del Lorca FC a Segunda B ante la Peña Deportiva Santa Eulalía o el ascenso a Segunda División A de la mano de David Vidal.

Su etapa en el fútbol lorquino terminaba y ponía en marcha un reto personal y profesional, acompañado entre otros por el ex jugador argentino Nico (ex Lorca FC y CF Lorca Deportiva) que fue quien le abrió las puertas del Johor, o Antonio Gavilán, ex miembro del cuerpo médico del Lorca FC.

La aventura a más de 11.000 km de casa, la ha desarrollado como Jefe de los Servicios Médicos del Johor Darul Takzim, equipo de Superliga de Malasia donde ha ganado en cinco años todos los títulos posibles del país y del fútbol asiático.

PALMARÉS

2019: Malaysia Cup, (Copa de Malasia)

2020: Charity Cup( Supercopa de Malaysia ) y campeones de la Superligue Malaysia

2021: Charity Cup ( Supercopa de Malaysia ) y campeones de la Superligue Malaysia

2022: Charity Cup, Campeones Superligue, AFC Cup, Malaysia Cup ( todos los títulos posibles de Malasia). Clasificación para la "Champions de Asia"

2023: Charity Cup, Campeones Superligue, AFC Cup, Malaysia Cup ( todos los títulos posibles de Malasia)

Tras esta experiencia, Antonio Manzanera, regresará a España y pone fin y final a su etapa asiática a la espera de afrontar nuevos retos en España.