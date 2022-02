El Lorca FC - Mar Menor B no se jugará

Crónica de una muerte anunciada. El Lorca FC está afrontando sus últimas horas de competición y quien sabe si de existencia. El equipo presidido por Roberto Torres no jugará este domingo ante el Mar Menor B en Los Tollos. El partido previsto para las 10.00 horas no se va a celebrar ya que el empresario madrileño ha confirmado a su cuerpo técnico y plantilla, encabezada por Paco Montesinos que va a retirar el equipo de la competición.

Esta información llega horas después de que Roberto Torres, tras una reunión con los técnicos del club informara que no había más pagos. Los jugadores y entrenadores reciben su mensualidad el día 15 de cada mes, y el 15 de enero, fue la última nómina que abonó el dueño de la entidad, quien señaló a los afectados que el 15 de febrero no pagaría.

La forma de actuar de Roberto Torres no es casual, ya que según ha podido saber DXT Cope, la semana pasada, el sobrino del presidente y persona vinculada a la directiva del club, se personó en las oficinas de la entidad situada en el Artés Carrasco para llevarse documentación y material del Lorca FC. Era el primer paso de los siguientes que se están produciendo.

El siguiente paso, será notificar a la FFRM la retirada del club de Preferente. De esta forma, el Mar Menor B no se desplazará a Lorca para la disputa del partido de esta jornada, evitando un gasto innecesario al filial de San Javier.

DXT Cope, ha estado hablando con Paco Montesinos quien ha confirmado esta misma mañana que su plantilla no iba a desplazarse ya que tenía información del dueño de la entidad de "retirar el equipo".

Desde la primera llamada de esta semana, Montesinos y sus ayudantes lo han tenido claro "no hemos entrenado ningún día, jugadore están ya negociando con otros equipos para seguir compitiendo y nosotros también buscaremos algo". El encargado de la dirección deportiva este curso también añadía que "no se si el Mar Menor viajará, imagino que Roberto Torres retirará el equipo antes del domingo, pero lo que se es que nosotros no vamos a ir".

La forma de proceder de Roberto Torres, también puede verse precipitada por la decisión en las últimas semanas de varias empresas vinculadas al concurso de acreedores de presentar la liquidación de la sociedad en el Juzgado de lo Mercantil. Tal y como adelantamos en COPE, varios empresarios, cansados de los impagos y de los incumplimientos de los planes de pago, decidieron presentar la liquidación de la SAD.

Roberto Torres no ha cumplido en ningún momento con los planes de pago establecidos desde que ·"voluntariamente" metió al club en un proceso concursal. El primer acuerdo fue incumplido, según el propio madrileño por "situación COVID19", pero aseguró en una rueda de prensa en la Sala de Prensa Josechu Castelví del Artés Carrasco que "el equipo era viable y que solucionaría la deuda de unos 600.000 euros".

Posteriormente volvió a solicitar otro plan de pagos, este a tres años vista para liquidar la deuda, confiado y asegurando que el equipo regresaría a Tercera División tras un año desastroso donde utilizó más de 70 jugadores con tres proyectos diferentes en una misma temporada.

Sergio Segura y Juampe López, lorquinos que confiaron en Roberto Torres, Enrique Pina (hijo) y posteriormente Pepe Garijo, todos ellos engañados por Roberto Torres.

El último plan establecido por Torres consistía en una quita de 300.000 euros y el pago de los 300.000 restantes en tres años. 20% el primer año, 20% el segundo año y 60% el tercer año.

El plan fue aprobado por las empresas acreedores, que se agarraban a esa última vía para cobrar su dinero. Al finalizar el 2021, Roberto Torres incumplió el primer pago y los acreedores, cansados de mentiras, tramitaron la liquidación.

TRAYECTORIA

El equipo lorquino fue fundado en 2002 en la pedanía lorquina de La Hoya, por una serie de amantes del fútbol, encabezados por Manolo Molina, ex jugador de Águilas CF y Lorca Promesas. En el año 2010 lograron el ascenso a Tercera División de la mano del tristemente fallecido Leo López. Sebas Jurado, dos años después logró el ascenso a Segunda B. El primer año en la categoría de bronce del fútbol español, de la mano de José Miguel Campos, el equipo disputó el playoff de ascenso a Segunda A y fue subcampeón de Copa Federación, todo ello bajo la denominación de La Hoya Lorca CF.

En la 16-17 llegó el empresario asiático Xu Genbao, quién modificó la denominación a Lorca FC SAD, convirtiendo al equipo en Sociedad Anónima Deportiva. Con el asiático en el poder, el equipo logró el ascenso a Segunda A, donde sólo militó un año y comenzaron los problemas económicos.

La marcha de Xu Genbao motivó una deuda de 2,7 millones de euros y la casi desaparición de la entidad. Roberto Torres, empresario madrileño se hizo cargo del club, prometiendo resolver la situación económica.

Este curso 21-22 se puede certificar la defunción del equipo.