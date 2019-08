El Lorca FC gana 4-1 ante el filial blanquiazul de Toro Aquino

El equipo de Walter Pandiani se impone ante un flojo y poco rodado filial que será dirigido por el Toro Aquino.

Roberto Torres confirma que el técnico argentino será el encargado del equipo "B".

Partido de trámite del Lorca FC ante el filial. Walter Pandiani dispuso en la primera parte de un once plagado de jugadores que son teóricos suplentes y en la segunda parte dispuso del once que podría comenzar el campeonato de Liga.

En el primer acto, Mbapke hizo el 1-0 en el minuto 12, resultado con el que se llegó al descanso. El filial está formado por muchos de los jugadores que fueron presentados el pasado viernes procedentes de la Academia Genova y no ofrecieron resistencia al primer equipo.

En el segundo acto, con el Toro Aquino sentado en el banquillo del filial, Walter Pandiani dispuso de un once más competitivo donde dejaron detalles, Hamza que firmó el segundo gol del partido, Adri Balboa recién incorporado del Terrassa y el luso Oliveira que hizo un doblete.

El portugués desde que llegó al cuadro blanquiazul ha firmado tres dianas y espera mantener el buen ritmo ante Mar Menor y Cartagena FC en Copa Federación, triangular que se jugará el sábado en el Gómez Meseguer de Cartagena.

El equipo lorquino llega a esta cita con la duda de Balboa y Grassi, que no se conoce si pueden jugar debido a que se está tramitando su documentación, así como con la incorporación de Romain Cambra un jugador que ha llegado procedente del CD Tenerife y la salida de Samu Torres, joven lateral izquierdo, que llegó para jugar gratis del Pozuelo de Alarcón y que se marcha al Illescas, equipo del grupo XVIII de Tercera División.