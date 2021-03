El Lorca Féminas realiza una "sentada" para denunciar el impago de dos meses a las jugadoras

El equipo femenino del Lorca Féminas, ha realizado una "sentada" antes del inicio del partido ante el Maritim debido a los impagos que se acumulan por parte de la directiva.

El equipo femenino lorquino, acumula retrasos de casi tres meses y se ha visto en la necesidad de realizar está protesta dado que ' no he mos cobrado las nóminas de enero y febrero, las futbolistas del Lorca nos hemos visto obligadas a comunicar al sindicato FutbolistasON la situación que estamos viviendo. Algunas debemos soportar muchos gastos adicionales al vivir fuera de nuestros lugares de orginen, de ahí que no nos quede más remedio que denunciar públicamente lo que estamos pasando. "

El equipo que dirige Fernando Fernández ha empatado 1-1 contra Maritim tras adelantarse en el marcador con un tanto de Alba Jiménez.

La situación de muchas chicas que han recalado en el club blanquiazul es extrema y "ante la imposibilidad de cubrir las necesidades básicas como la alimentación, o el gas, entre otros gastos, semana tras semana nos vemos obligadas a pedir dinero a nuestro entorno familiar para poder realizar la compra. Aunque nuestros salarios no son precisamente altos, esta situación no debería darse porque nos deben más de dos nóminas. Es muy duro terminar los meses cumpliendo con tu trabajo y no percibir lo pactado, pues para ello hay acuerdos y documentos firmados al inicio de la temporada."

Las chicas del Lorca Féminas, a pesar de las dificultades siguen fuera de descenso y cumpliendo con los objetivos marcados por la directiva y destacan su implicación pese "a la gravedad del momento, nos gustaría resaltar nuestra actitud y compromiso a la hora de afrontar todos los partidos y entrenamientos. Nos gustaría pensar solo en competir, aunque es obvio que no podemos quitarnos de la cabeza qué pasará mañana, si esta situación se alarga en el tiempo.

Nosotros lo único que queremos es seguir disfrutando de este precioso deporte, pero para ello necesitamos que se respete lo que negociamos en su día y de ahí que hayamos pedido la ayuda de FutbolistasON."

Las integrantes del Brócoli Mecánico Lorca Féminas ha solicitado ayuda al sindicato de futbolistas para que se regularice su situación. El próximo domingo por la tarde recibirán en el Mundial 82 al Atlético Aspe en una situación insostenible para la plantilla blanquiazul.