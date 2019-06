El Lorca FC busca jugadores para jugar gratis

El fútbol deja casos insólitos y cada vez más llamativos. El último ha sido el del presidente del Lorca FC, Roberto Torres, que ha confirmado a COPE que la unión con el CF Lorca Deportiva es inviable ya que "en ese caso deberíamos de repartir la deuda existente, y no es lógico".

El empresario madrileño ha indicado que la unión es "imposible esta temporada" y que ya "estamos trabajando en un proyecto nuevo."

Ese proyecto pasa, según Torres, en no invertir en jugadores y todos los recursos del club se utilizarán para descontar dinero de la deuda de la entidad que asciende a unos 600.000 euros.

Esa mayor parte de la deuda está relacionada con las obras de los campos de fútbol "una mala gestión realizada por los anteriores gestores" y comisiones a los representantes de los jugadores de temporadas anteriores a la llegada de Roberto Torres a Lorca. "Este año la prioridad es el pago de la deuda, no voy a invertir en jugadores, ya que quiero que vengan atraidos por lo que representa el Lorca FC, ciudad, instalaciones y estadio. No quiero jugadores que busquen un interés simplemente en cobrar una nómina al mes, porque no podemos permitírnoslo.

De esta forma Torres, indica a COPE que ya tiene varios jugadores apalabrados que llegarian de la mano de representantes de jugadores que se encargan de mover a estos chicos, haciendo que la tercera división sea un escaparate para demostrar sus habilidades y buscar una salida a un equipo de superior categoría. En este caso tenemos que destacar la figura de Gerardo, el jugador mexicano del CF Lorca Deportiva que el curso pasado no cobró ningún emolumento por parte del Lorca FC y sus gastos los gestionaba de forma íntegra el representante del jugador.

La idea de Roberto Torres, es la de tener "20 Gerardos" y optar por otra via diferente a la del año pasado ya que ·"el curso anterior se hizo una apuesta y al final tuvo que buscar apoyos, el Lorca FC no va a poder pagar, y por lo tanto, lo que estoy haciendo es una campaña para atraer jugadores y cuerpo técnico. Estoy encontrando mucho apoyo a través de agentes y entrenadores (2) que ya se han ofrecido para este proyecto"

De esta forma, el club ha convocado una doble jornada de captación de chicos, que se unirán a los jugadores extranjeros que llegarán a Lorca a mediados de julio y que comenzarán la pretemporada con el equipo de la Ciudad del Sol, según el empresario madrileño.

Las jornadas de captación se desarrollarán en las instalaciones anexas al Artés Carrasco el viernes 28 de junio a las 19 horas y el sábado 29 a las diez de la mañana. Los interesados en acudir a estas pruebas, deben de ponerse en contacto con el club, a través del correo pruebaslorcafc@gmail.com .

El presidente confía en este proyecto, e indica que "yo creo que hay jugadores en disposición como ya me lo ha ncomentado algunos futbolistas que el año pasado incluso formaron parte de la plantilla. Creo que se puede conseguir"

El club se haría cargo de gastos de desplazamiento, arbitrajes, manutencion, ropa y fichas, pero en ningún caso podrá pagar una nómina a sus jugadores.

El Lorca FC ha pasado de gestionar un presupuesto de millones de euros, a no poder afrontar las nóminas básicas para el funcionamiento y la estructura del club. La nefasta gestión en la etapa de Xu Genbao, ha llevado al club a generar una deuda superior a los dos millones de euros, mitigando parte de la misma la ayuda de la LFP, pero dejando un déficit de más de medio millón de euros.