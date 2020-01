El Lorca FC se aleja más de la zona de playoff

El Lorca FC perdió su primer partido desde que la aplicación está en marcha y lo hizo además con pobres sensaciones y dejando al descubierto muchas carencias que está teniendo el equipo en esta recta final del mes de enero.

Equipo muy frágil en la zona defensiva, que de no ser por las grandes actuaciones del guardameta Piotr, hubieran dejado un resultado mucho más abultado ante un Imperial que dominó el partido de principio a fin, llevándose los puntos gracias a los goles de Silvente y Pedrosa.

Además, a pesar de la llegada de Artigas, que no pudo jugar ya que está tramitando la documentación de su tránsfer desde Polonia y el debut de Mathías Pogba, el equipo no encuentra el camino al gol y sumó otra jornada sin marcar.

Debutó Víctor Dus en el banquillo blanquiazul con el once formado por Piotr, Jaime, Alcorace, Hugh, Recine, Pelayo que también debutó tras no poder hacerlo el pasado fin de semana ante Churra, Alieu, Felipe Acosta, Pandita, Baboa y Cambra.

En el segundo acto, debutó Pogba, que estuvo sobre el terreno de juego 30 minutos al sustituir a Pandita y también el marroquí Yassin, que entró por Aliu en la recta final del choque.

Con esta derrota el equipo lorquino se queda a nueve puntos del playoff y se distancia del objetivo marcado al principio de temporada.

El próximo domingo se enfrentarán al Cartagena B, en un partido que se jugará el domingo a las 12.00 horas en el Artés Carrasco y en el que se recupera a Nellar tras cumplir partido de sanción y donde no podrá jugar Alcorace que fue expulsado.