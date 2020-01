Juan Nellar y Jules Theo, debutan con el Lorca FC

El Lorca FC sigue cambiando la composición de su plantilla. El equipo lorquino se ha convertido en un conjunto con una continúa entrada y salida de jugadores, más si cabe con la controvertida aplicación móvil que hoy se ha puesto en marcha y donde los aficionados han podido dejar su opinión sobre el partido, elegir el once inicial, sistema de juego, cambios y disfrutar del partido en directo totalmente gratis.

En las últimas horas han llegado al equipo blanquiazul el argentino Juan Nellar, como adelantamos en COPE, jugador que puede ser alineado en bandas y que hoy jugó de centrocampista de titular y también el francés Jules Theo, que ha debutado con la camiseta lorquina en el minuto 71 en sustitución de Baldeh.

Han sido las dos últimas incoporaciones aunque se tiene prevista la llegada de más jugadores. Por otro lado,hay que destacar que Grassi, ha sido el último jugador en abandonar la disciplina del equipo lorquino, también debido a la controversia que ha levantado la aplicación móvil.

Además de Grassi, se han marchado del cuadro blanquiazul, Hamza, Cichero y Korolev, el guardameta ruso que tras la salida de Walter Pandiani no se unió al trabajo con el resto de compañeros.

El equipo lorquino se tiene que centrar en la llegada de un técnico, que asuma su rol dentro de un organigrama en el que la aplicación móvil, será la que decida quien juega, el sistema y los cambios a realizar. Juan Pedro López, fue hoy el que estuvo organizando el equipo, ayudado desde la banqueta por Robert Torres JR, sobrino del presidente y el fisio Juan Pérez.

El presidente Roberto Torres deberá fichar un entrenador antes de tres semanas, ya que es el tiempo que permite el reglamento, antes de ser sancionado un equipo por no presentar técnico.