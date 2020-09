ENTREVISTA DXT COPE

Jesús "Gol", empieza con buen pie la pretemporada

El joven jugador lorquino ha marcado en los dos amistosos que ha disputado el Lorca FC. Ante Minerva y Real Murcia CF adelantó a los suyos. Jesús Ros, resta importancia a este buen inicio, "en el primer partido fue un jugadón de Antoñito que me la regala y hoy la he visto clara desde lejos, le he pegado y ha entrado"