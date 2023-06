Jaques Passy será nuevo presidente del CF Lorca Deportiva

Hugo Issa dejará de ser presidente del CF Lorca Deportiva el próximo lunes 5 de junio. Será durante la celebración de una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en la sede del club, ubicada en el Estadio Artés Carrasco y donde se procederá al traspaso de poderes de forma definitiva, tras haberse efectuado ya la firma de la cesión del equipo entre el empresario argentino y Jaques Passy, inversor mexicano y quien se hará con el control total de la entidad.

Dicha asamblea se celebrará a las 19 horas y entre los puntos del día, se encuentra la aprobación de gestión realizada por la actual Junta Directiva, así como la comunicación de dimisión de sus cargos y renuncia de ser socios de Hugo Issa, Mariana Belvedere y Ezequiel Issa.

Una vez confirmado ese punto, Jaques Passy procederá a ser nombrado como nuevo presidente y se realizará el nombramiento de los nuevos componentes de la nueva Junta Directiva, así como dando paso a la posible entrada de nuevos socios.

Passy, actualmente contaba con la propiedad del 50% del club, pero adquiró el otro 50% hace dos semanas, dejando cerrado el acuerdo en unos 700.000 euros, cantidad que ha sido satisfecha en dos pagos, el primero con la adquisición de la mitad de los derechos del club, y el segundo pago, tras cerrar el traspaso de poderes.

Jaques Passy, hombre fuerte del nuevo grupo inversor de CF Lorca Deportiva Passy, licenciado en comunicación y empresario mexicano, fue seleccionador de la República Dominicana y cuenta con experiencia en el fútbol mexicano. 02 ago 2022 - 11:14

Hugo Issa pone punto y final a su etapa en el CF Lorca Deportiva, que comenzó en el año 2019 tras la compra realizada a Joaquín Flores. Un ascenso a Segunda División B y dos ascensos fallidos de salir de la Tercera División es su bagaje en el equipo de la Ciudad del Sol, donde no pudó lograr los objetivos marcados a su llegada, siendo el principal "jugar en categoría profesional".

Un objetivo que marcó a medio-largo plazo, pero que no ha podido verse cumplido.



PASSY COGE LAS RIENDAS

Jaques Passy (propietario de OWN A TEAM) comenzará su andadura como máximo mandatario del CF Lorca Deportiva este lunes, y entre sus proyectos, se encuentra el ascenso de categoría. Para ello, desde el primer minuto, trabajará con su mano derecha y máximo hombre de confianza en la ciudad, David Navarro "Peki", en la confección de una plantilla de calidad que permita luchar por el primer puesto del grupo XIII.

El nuevo formato de la competición, donde el primer clasificado logra el ascenso directo, ha hecho ver a los responsables del club blanquiazul que el objetivo prioritario debe ser quedar campeón de grupo y lograr el salto directo de categoría como lo han hecho en las últimas dos campañas el Yeclano Deportivo y el Águilas FC.

Para la confección del equipo se tendrán en cuenta varios aspectos, como mantener el equilibrio de juventud con veteranía y permitir la continuidad de jugadores que empiezan a despuntar en el club, caso de Moha, quien ha sido el primer jugador en ser renovado. También se trabaja en la continuidad de jugadores jóvenes como es Aznar, juvenil que esta temporada ha sido uno de los destacados y grandes descubrimientos dentro de los jóvenes talentos del fútbol lorquino.

La amplia cartera y conocimiento del fútbol centro americano de Passy, (fue entrenador de Dorados de Sinaloa, un equipo de Primera División de México así como seleccionador de República Dominicana y San Cristóbal y Nieves) permitirá que la plantilla cuente con jugadores que procedan de diferentes puntos exóticos del planeta, caso de Archibald o Comvalius.

ACCIARI, TIENE DIFÍCIL SEGUIR

Otro de los primeros asuntos que tendrá que tratar Passy nada más tomar el control absoluto del club, será dar a conocer la persona que quedará encargada de dirigir la plantilla.

Acciari ha cerrado el curso con la presencia del equipo en puestos de playoff de ascenso, pero no ha logrado meter al equipo en la fase nacional.

Casi con toda seguridad el técnico argentino no seguirá en el banquillo del Artés Carrasco y se buscará otro técnico que además de ofrecer un fútbol vistoso y atractivo, pueda crear una gran comunión con la afición y enganchar a los seguidores al fútbol en la ciudad que en los últimos partidos han acudido a las gradas del Artés en el playoff de ascenso.

Uno de los nombres que más gusta es el de Jorge Perona, ex jugador del Lorca Deportiva CF y que ha cerrado una buena campaña con el Racing Murcia habiendo logrado disputar el playoff.

Consideran desde la entidad, que Perona, reúne las características que precisa el proyecto de Passy en su primera temporada. Juventud, buen juego y comunión con la afición.

También suenan nombres como el de Paco Jurado, segundo entrenador del Águilas FC esta temporada junto a Sebas López, pero que ya ha comunicado a la entidad aguileña, que quiere emprender el camino en solitario y poder dirigir a un club de la zona.

Los detalles sobre la adquisición final de la entidad y las novedades y retos de Passy al frente del CF Lorca Deportiva, se darán a conocer en una rueda de prensa, que se realizará en próximos días.