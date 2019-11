Hugo Issa da el "O.K"

Hugo Issa acepta el reto del CF Lorca Deportiva. El representante de jugadores argentino será el nuevo propietario del equipo blanquiazul tras dar el visto bueno a la operación. Hugo Issa, quien llegó el pasado sábado a Lorca ha estado durante cuatro días en la Ciudad del Sol para cerrar el acuerdo con el ex presidente Joaquín Flores. Tras varias reuniones, y días intensos, la operación ha quedado cerrada.

El empresario argentino ha estudiado toda la documentación y la ha revisado al milímetro, aceptando la situación de impagos que existe en el cuadro lorquino. Como primer paso realizado por Issa, ha sido el pago de una nómina a los cinco jugadores con ficha "P", siendo como un "aval" que garantiza que el acuerdo ha sido satisfactorio.

Hugo Issa asumirá las tres nóminas que se adeudan hasta la fecha, y asumirá el resto de la temporada, eso sí, renegociando los contratos de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico para rebajar el montante total del presupuesto.

El siguiente paso será pagar un mes de los tres que se deben a la plantilla, pero para que ese proceso se pueda realizar, los actuales dirigentes deben salir de la entidad de forma inmediata y sin pedir nada a cambio.

De esta forma, José Antonio Presa "Puskas" actual director deportivo deberá apartarse de la gestión del club junto a José Manuel Lago Lucio y el resto de la junta directiva, y ceder el club al nuevo comprador, Hugo Issa, que regresará a España a finales del mes de noviembre, fecha para la que espera que esté todo cerrado y a su nombre.

Joaquín Flores ha asegurado en varias ocasiones que tras hablar con "Puskas" este le ha asegurado que no habrá ningún problema para ceder el testigo a los nuevos propietarios, "han dicho que no quieren ser ninguna molestia, que no le han salido las cosas como ellos pensaban y que no habrá ningún impedimento". De ser así, será cuestión de días el que se produzca el cambio de poderes. En caso contrario, la operación podría romperse.



Total de la deuda.

Hugo Issa, representante de jugadores en Argentina se hará cargo del CF Lorca Deportiva que actualmente debe 3 nóminas a empleados, cuerpo técnico y plantilla. Además se deberán de pagar las deudas que ha generado la actual junta directiva en restaurantes, hoteles, empresa de limpieza del Artés, empresa de autocares, material deportivo...etc, que ronda los 10.000 euros.

Issa también asumirá el resto de nóminas de la temporada, pero se llevará a cabo una renegociación de los contratos para intentar reducir el presupuesto en un 50% aproximadamente.