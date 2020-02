Horarios próxima jornada

Ya se conocen los horarios de los partidos destacados de la jornada 25 dentro del grupo XIII de Tercera División. El partidazo de este fin de semana se jugará en el Artés Carrasco entre el CF Lorca Deportiva y el Mar Menor. Partido no decisivo, pero si clave para asegurar el primer puesto. En caso de victoria de los de Ibán Urbano, darían un paso de gigante para asegurar la primera posición del grupo. El partido se jugará el domingo a las 18.00 horas.

Antes, a las 12.00 horas, en el mismo recinto deportivo, el Lorca FC recibe al colista del grupo el CAP Ciudad de Murcia. Será un partido vital para los de Víctor Dus si quieren seguir con opciones de playoff. Ahora mismo, el Pulpileño aventaja en nueve puntos a los lorquinos que no pueden pinchar y deberán esperar un tropiezo del cuadro almeriense que tendrá una salida complicada a Águilas donde se medirán al cuadro aguileño en El Rubial. Un partido que aún no tiene horario fijado y en el que podría debutar como entrenador costero, Felipe Cano.

Además de estas citas, destacamos otro de los partidos importantes de la jornada, en este caso en División de Honor, donde el Lorca CF Base recibirá al Alzira, equipo que está en puestos de descenso. Los de Paco Jurado deberán ganar para aumentar su distancia con el descenso, ya que ahora mismo sólo le separan tres puntos.

El Lorca Féminas descansará tras perder 1-0 ante Discóbolo La Torre. Las lorquinas no volverán a competición hasta dentro de quince días.