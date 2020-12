Gran partido del Pulpileño que plantó cara al CD Lugo

Pulpí disfrutó y el Atlético Pulpileño hizo un gran partido y dejó buenas sensaciones, por lo que se puede decir que objetivo cumplido en el debut del equipo almeriense adscrito a la FFRM en Copa del Rey.

Los de Sebas López saltaron al terreno de juego con algunas novedades, como fue la entrada en el once inicial de Manzano, José Manuel tras recuperarse de una lesión y Juan. El técnico aguileño hizo algunas rotaciones dejando en el banquillo a Rubén Primo, Diego López, Juanra y Garrido, hombres que entraron en la segunda parte y dieron otro aire al equipo rojinegro.

El once local fue el formado por Cristian bajo palos, con Mario lateral derecho, Carlos Alcántara lateral zurdo, Manzano y Rubio de centrales. Por delante actuaron Mati y José Manuel, con Juan de enganche, Traoré - Pedro Montero por bandas y Samu en punta de ataque.

El CD Lugo comenzó mejor el partido, con dos claras ocasiones para el murciano José Ángel Carrillo que pudo adelantar a los suyos, pero la falta de acierto cara a portería contraría la privó de tener premio.

Nafti también introdujo varios cambios en el once inicial con respecto a la competición liguera. Varo debutó como arquero y chavales como Luis y Quindimil tuvieron minutos de inicio.

Tras esas dos buenas ocasiones de equipo gallego, el partido entró en una fase de dominio alterno, pero sin llegadas claras a portería. Manzano, tras un saque de esquina dejó un aviso al equipo gallego, pero el arquero visitante detuvo el testarazo.

Al descanso se llegó tras un partido que fue perdiendo ritmo y con un cambio obligado en los lucenses, debido a la lesión de Iriome. Chris Ramos entró por el canario, dejando detalles de velocidad y peligro por banda.

En la segunda parte llegaron los cambios. Nafti introdujo dos hombres en ataque para buscar la eliminatoria, El Hacen y Barreiro. El primero de ellos le dio resultado ya que anotó los dos goles de su equipo. El primero en el minuto 57, gol que llegó tras fallar una pena máxima su compañero Barreiro, algo que no sucedía desde hacía siete años. En el 2003 fue el último penalti marrado por el veterano atacante rojiblanco.

Lejos de arrugarse el equipo de Sebas López y Gabi Belmonte, a partir de ese tanto, ofreció los mejores minutos, gracias también a la entrada de Rubén Primo, Diego López, Juanra, Cristo y Garrido, teoricos titulares que le dieron otro aire al equipo. El mejor de los locales, Pedro Montero hizo el 1-1 tras una falta directa que pegó en la barrera y despistó a Varo. Con 1-1 llegaron los mejores minutos de los locales que pusieron contra las cuerdas al equipo gallego. Diego López, Garrido y Pedro Montero empezaron a triangular y llegaron las ocasiones claras. En primer lugar una buena jugada trenzada por banda izquierda, terminó en un centro que no encontró rematador y en segundo lugar, un balón por banda derecha, cerca estuvo de encontrar un remate de cabeza de Samu. Los mejores momentos del equipo local y Nafti buscó soluciones en Hugo Rama, el futbolista que solucionó el partido del pasado fin de semana contra la Ponferradina, hizo lo propio en esta cita copera, tras colgar una falta lateral por la derecha al segundo palo, donde encontró el remate del mauritano El Hacen para hacer el definitivo 1-2 en el minuto 88.

Fiesta en Pulpí, buenas sensaciones para los almerienses que pasan página y vuelven a pensar en Liga donde el domingo a las 16.00 horas se medirán al Águilas FC en el partidazo del subgrupo A del grupo XIII de Tercera División.