El gol en segunda división se llama, Ortuño.

Alfredo Ortuño es el máximo goleador de la Liga SmartBank gracias a los nueve goles que ha marcado en once partidos con la camiseta del Real Oviedo. El atacante natural de Yecla, está en su segunda juventud y ofreciendo unos grandes números para permitir al Real Oviedo agarrarse a la zona tranquila de la clasificación tras un mal comienzo.

El ex delantero del Lorca FC (bajo la denominación de La Hoya Lorca) es el delantero de moda de la división de plata del fútbol español al colocarse al frente de la clasificación de máximo goleador con nueve dianas, una más que Stuani del Girona y dos más que Stoichkov del Alcorcón y Suárez del Real Zaragoza.

A sus 28 años, y tras pasar una mala etapa en el fútbol estadounidense, ha regresado al fútbol español con más fuerza que nunca y después de no tener fortuna cara al gol el curso pasado en el Albacete y Extremadura.

Ortuño llegó al Lorca FC, entonces La Hoya Lorca CF bajo la dirección de Luís Giménez Moya, en el año 2013-2014. Fue una apuesta personal de Manolo Molina, director deportivo que puso a disposición de José Miguel Campos un equipo de jugadores con proyección que cerca estuvo de alcanzar la segunda división del fútbol español. Junto a Ortuño, que llegaba del filial del Levante y con la idea de abandonar el fútbol, apostaron por el proyecto del "Brócoli Mecánico" jugadores como Alberto Cifuentes ahora en el líder de segunda, el Cádiz, Manolín y Josán, titulares en el Elche, Armando de Real Murcia o Nico, centrocampista argentino que milita en el Johor de Malasia.

Una "camada" de jóvenes jugadores que marcaron una época en el fútbol lorquino.

Ortuño no llegó a terminar esa temporada con el cuadro lorquino, ya que sus diez goles en 19 partidos (la primera vuelta) hicieron que grandes clubes colocaran sus miradas en el, caso de Quique Pina que lo fichó para su Granada. Desde entonces siempre ha estado jugando en el fútbol profesional. En la 2013-2014, salió cedido al Girona, y fue el artífice de la permanencia del equipo catalán en segunda división, anotando 9 goles en los últimos 20 partidos de liga. Grandes registros que le hicieron ganarse un hueco en el equipo nazarí con el que debutó en Primera División el curso 2014/2015, aunque no llegó a marcar ningún gol en los cinco partidos que jugó. Ese mismo año salió rumbo a la UD Las Palmas, donde marcó cuatro goles. En la 2015/2016 recaló en el Real Zaragoza marcando 7 goles en 20 partidos, y también jugó en el RCD Mallorca, logrando 4 goles en 19 partidos.

El curso 2016/2017 volvería a relanzar su carrera, ya que fichó por el Cádiz CF y logró 17 goles en 40 partidos, lo que le hizo ganarse un hueco en el corazón de la afición cadista y un hueco en la UD Las Palmas en primera división.

Curso en blanco en el equipo canario y salida hacia el fútbol americano para olvidar los problemas que le volvia a generar el deporte rey.

Con el ascenso a Segunda División del Lorca FC, Alfredo Ortuño entró en el radar de Paco Zaragoza, entonces director deportivo del proyecto de Xu Genbao, pero su alta ficha, hacían imposible la contratación del atacante murciano.

En la temporada 18/19 regresó al fútbol profesional y lo hizo con el Albacete, equipo con el que no le salieron las cosas y tras 15 partidos y un gol fue cedido al Extremadura, que había perdido pólvora con la salida de Enric Gallego. Su bagaje en el cuadro extremeño fue de 16 partidos y sólo dos goles, unos números bajos para la visión goleadora y carácter ganador del murciano.

La temporada 2019/2020 vuelve a marcar un antes y un después en su carrera, y como sucediera en Lorca y en Cádiz, en Oviedo está encontrando la confianza y el apoyo para demostrar su calidad y el gol que lleva en vena, tras once partidos suma nueve dianas, habiendo marcado en siete partidos.

Lugo, Fuenlabrada, Mirándes, Extremadura, Ponferradina, Zaragoza x2 y Girona x2 han sido sus víctimas y no las últimas.

Ortuño está de vuelta.