Ginés Sorroche ante su primer gran reto

El lorquino Ginés Sorroche tiene ante sí uno de los retos más importantes a los que se puede enfrentar un jugador en categoría juvenil, y no es otro que el de poder convertirse campeón de Liga de la categoría.

Una oportunidad a la que se enfrenta desde este próximo miércoles ya que el Real Betis ha logrado clasificarse para la fase final de la Copa de Campeones que se jugará desde el miércoles y hasta el sábado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas en Madrid.

El equipo verdiblanco ha eliminado el Valencia CF, tras una eliminatoria igualada que terminó con victoria verdiblanca en tierras valencianas (1-3) y derrota en la Ciudad Deportiva Luis del Sol (1-2).

EL REAL BETIS DH SE CLASIFICA PARA LA "FINAL FOUR"

Sorroche ha ido cumpliendo etapas desde su llegada a la entidad verdiblanca procedente del Lorca CF Base allá por julio de 2020, cuando tras debutar en el División de Honor del equipo lorquino firmó un contrato de tres temporadas con el equipo andaluz.

Rápidamente ha ido cumpliendo una serie de objetivos entrenando con el primer equipo bajo las órdenes de Pelegrini, viajando a una concentración con el primer equipo, teniendo minutos y siendo una pieza importante en el filial, todo ello aderezado con algunos goles importantes con el equipo juvenil verdiblanco en competiciones como la Copa del Rey.

Al poco de llegar, su calidad y forma de jugar sorprendieron al equipo de ayudantes del entrenador chileno, Pellegrini, y fue entrando en diferentes sesiones de trabajo con futbolistas de la primera plantilla. Ello le llevó en pretemporada a viajar hasta Austria este verano pasado para realizar un stage con el primer equipo junto a otros compañeros del filial, caso de Visu, García-Alejo, Félix, Álvaro Martínez, Dani Pérez, Kike, Ángel Ortiz, Marchena, Fran Delgado, Lara y Marc Vidal.





Una lesión durante ese tiempo de pretemporada le impidió disfrutar más del primer equipo, pero pronto demostró tener galones para hacerse un hueco en el once inicial del Real Betis Deportivo, equipo que ha competido este año en el Grupo IV de Segunda RFEF y donde ha disputado un total de 21 partidos y marcando dos goles (Cádiz Mirandilla y Cartagena B)

Una vez más, cuando mejor estaba, una indisposición cortó su buena racha. Un susto que le ha impedido terminar la temporada con continuidad, pero del que afortunadamente se ha recuperado y donde no le han detectado ninguna patología más grave.

GINÉS SORROCHE SUFRE UN DESVANECIMIENTO

El apoyo de los compañeros fue fundamental, demostrando ser ese gran jugador que también refleja una buena actitud fuera de los terrenos de juego.

Afortudamente todo quedó en un susto, y tras las pruebas a las que se sometió el jugador, se le concedió el alta para poder reincorporarse a la disciplina del equipo filial, con el que ha terminado el curso, contando con algunos minutos.





Ese problema de salud, le llegó también en una momento especial, ya que unas semanas antes había sido convocado para debutar con la selección española sub 19.

Julen Guerrero le citó para una concentración que se llevó a cabo en Málaga, del 16 al 19 de enero y donde disputó 45 minutos y saliendo de titular un partido amistoso ante Italia sub 19.

De esta forma, Sorroche ponía de manifiesto que es una de las jóvenes promesas del fútbol español y ratificaba el buen trabajo que estaba haciendo en el Real Betis, a pesar de contar con sólo 18 años.





Con la liga finalizada en el grupo IV de Segunda División RFEF, el técnico del División de Honor, Arzu, volvió a confiar en el para los cuartos de final de Copa de Campeones, una fase donde llegaron los andaluces al demostrar su gran dominio en el grupo 4 que terminaron encabezando con 86 puntos y un bagaje de 27 partidos ganados, 5 empatados y sólo dos partidos perdidos. Fue el segundo equipo más goleador con 85 dianas y el menos goleado con sólo 20 tantos encajados.

FINAL FOUR EN MADRID

Tras ganar al Valencia CF con un gol "in extremis", el equipo andaluz afronta ahora la "Final Four" en la Ciudad Deportiva de Las Rozas donde este miércoles jugará semifinales ante el Athletic Club de Bilbao que llega a esta fase final tras eliminar al FC Barcelona 1-0.

Ante el Valencia, Sorroche jugó de titular y volvió a demostrar que será un jugador destacado de cara a los partidos importantes de esta competición.

El partido ante el cuadro vasco se jugará el miércoles 17 de mayo a las 12.00 horas, y podrá seguire a través de Betis TV y el canal de You Tube del Athletic Club.

El mismo 17 de mayo, a las 16:30 horas, se enfrentarán por una plaza en la final Real Madrid CF y UD Las Palmas. Los blancos derrotaron al Club Atlético de Madrid en la prórroga, mientras que la UD Las Palmas anotó un total de nueve goles al RC Celta de Vigo entre el partido de ida y el de vuelta. Real Madrid TV también televisará el encuentro.

La final, programada para el sábado 20 de mayo a las 13:00 horas, también será retransmitida por #Vamos.