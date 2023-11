Francis Ferrón, ofrece su mejor versión donde ya fue feliz

"Donde has sido feliz, no deberias tratar de volver", así reza una canción de Joaquín Sabina de la que Francis Ferrón no quiere hacer mucho caso. El atacante andaluz, ha vuelto a ofrecer su mejor versión donde ya fue feliz.

Ferrón marcó dos goles en la victoria 3-1 ante el Atlético Antoniano, partido que se jugó en el Artés Carrasco debido a las labores de resiembra del Centenario El Rubial. El ex jugador de La Hoya Lorca CF, donde cuajó una buena actuación en la campaña 2013/2014 marcando 8 goles en 15 partidos, anotó los dos primeros tantos de su equipo y dejó encarrilado el partido ante el cuadro de Lebrija.

Posteriormente, Abenza en el minuto 48 pondría el 3-1, y los sevillanos reducirían distancias en la segunda parte.

Esta victoria deja al Águilas FC en segunda posición del grupo, al aprovechar el pinchazo del Marbella que perdió 0-2 frente al Betis Deportivo.

Jornada número 12 sin perder del equipo costero.

El Sevilla Atlético es líder con 28 puntos, dos más que los de Sebas López.

Los aguileños jugarán el próximo domingo 11.30 horas ante La Unión Atlético.

