Fran Alcoy, entrenador del Águilas FC; "coches amontonados... se huele a dolor, a muerte"

La rueda de prensa previa al partido del Águilas FC que deberá jugar ante el Xerez ha dejado el corazón encogido y en un puño, a los periodistas y miembros del club que han escuchado las declaraciones del técnico valenciano Fran Alcoy sobre como ha vivido esta semana, pendiente de la noticias que llegaban de Massanassa, su ciudad natal, y una de las más afectadas por las fuertes lluvias del pasado 29 de octubre.

El técnico del equipo blanquiazul ha demostrado entereza para narrar y contar los detalles que rodean a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan difíciles.

"Son días muy duros, porque como bien estamos viendo todos en la tele, la tragedia que ha ocurrido allí es muy grave, ha muerto mucha gente, han perdido muchas familias todo lo que tenían, yo he perdido amigos y vecinos que han muerto y han desaparecido, que todavía no sabemos dónde están, bueno, gracias a Dios mi familia, mi madre y mi hermano, pues no han sido dañados físicamente porque vivo en un primero y al final el agua allí no llegó, pero bueno, muy grave todo lo que ha ocurrido, va a ser muy difícil levantar todo eso".

Alcoy continuó su explicación asegurando que "me siento muy orgulloso de ser español, lo primero, cómo ha reaccionado todo el pueblo español ante esta tragedia, colaborando y sobre todo muy orgulloso de ser valenciano, como el pueblo de Valencia está respondiendo a toda la barbaridad que tienen allí y muy decepcionado con las autoridades que han tenido que gestionar la pre-dana y la post-dana, creo que eso no se ha gestionado bien y si es el pueblo el que ha reaccionado, sobre todo los valencianos, son los que están un poco sacando hasta el momento la cosa delante".

La plantilla y cuerpo técnico del Águilas, colaboró el fin de semana para completar un camión con artículos de primera necesidad, una iniciativa a la que se sumaron muchos aguileños que hicieron sus donaciones, y esta mañana, desde el recinto ferial, ha salido otro camión rumbo a Valencia.

Alcoy asegura que sus familiares le dicen que "hay mucho que hacer allí y muchas personas que todavía no saben qué va a ser de sus vidas porque no encuentran a sus seres queridos, no encuentran a vecinos, a familiares y que no tienen dónde estar ahora mismo, entonces bueno, pasar página de eso hay que tirar adelante y estoy seguro que Valencia es una ciudad y una comunidad muy fuerte y están demostrando que vamos a salir adelante sin ningún problema."

Alcoy asegura que los accesos a las ciudades y pueblos de la zona cero con complicados y difíciles "yo no he podido llegar allí porque al final es una zona muy complicada de llegar y no te dejan ni pasar y bueno, es imposible, es imposible, pero sí con mucha preocupación pues porque al final, bueno, estuve dos días, tres días que no podía hablar con mi familia, ya después recuperé las comunicaciones y bueno, poco a poco van cogiendo cierta normalidad, pero de forma muy precaria, empiezan a darles algunos alimentos, medicinas todavía no hay porque aquello ha sido todo arrasado, es decir, no hay farmacias, no hay nada, absolutamente nada, todo lo que eran bajos, ahí no existe nada, sólo hay coches amontonados, barro, trastos por el medio y huele a putrefacción, a dolor, a muerte, es decir, esas son las calles de la comunidad, entonces es muy, muy, muy grave, por mucho que yo no estaba allí, pero las personas que han estado y me lo han contado"

El técnico no ha ido hasta la zona, pero sí algunos jugadores del conjunto costero, caso del centrocampista, Tropi, que se desplazó hasta tierras valencianas para ayudar a sus familiares y contribuir con su hermana a la entrega de medicamentos "Sí, nosotros en la plantilla somos muchos de Valencia o de la zona, pues bueno, se hizo una recogida, la respuesta del pueblo aguileño fue impresionante, se llenó un camión que llegó allí, que se habrán repartido, entiendo ya, todos esos alimentos y víveres que se llevaron y claro que hay gente muy afectada, porque es muy difícil que no te toque algo."

"Tropi estuvo allí, fue el domingo y lunes que no entrenamos y estuvo allí colaborando con su hermana que es enfermera, por las zonas más graves, Catarroja, Alfafar, todo eso que ahí donde ha sido Paipuerta, todo eso ha sido muy dramático todo, y todo ese mundo conoce a alguien que no aparece, a alguien que ha muerto, pues bueno, se está llevando de la mejor forma posible".

El Águilas FC no jugó ante el Orihuela el pasado domingo debido a la suspensión de toda la jornada en territorio valenciano, pero no entiende como se jugaron el resto de partidos "el fútbol es lo que menos importa, entiendo que igual que nosotros no jugamos, no debería haber jugado nadie, absolutamente, porque no era momento de jugar al fútbol, era momento de colaborar, de llorar, si era necesario por muchas cosas y de estar con el dolor de la gente, en el duelo, no de jugar al fútbol, es decir, no entiendo cómo se pueden jugar partidos en una situación y creo que igual que se suspendió todos los partidos de la comunidad valenciana, se tenían que haber suspendido la jornada completa y después haberla puesto el día que quisieran, pero no era momento para ello."