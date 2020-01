Cambio de hora y entrada gratuita

El partido entre el Lorca FC y el Churra de la jornada 21 dentro del grupo XIII de Tercera División se jugará finalmente el sábado a las 16.00 horas en el Artes Carrasco. El club ha modificado el horario del partido y además, su presidente Roberto Torres, ha indicado que será una jornada de puertas abiertas para todos los aficionados que quieran ver el partido, por lo que no habrá que pagar.

El equipo lorquino llega a este encuentro tras ganar 2-5 ante El Palmar, lo que supuso el debut de la aplicación móvil que está levantando expectación y controversia por partes iguales.

Según el club, 1.980 personas siguieron en directo el partido ante El Palmar a través de la aplicación móvil, pudiendo de nuevo, ver el partido ante Churra, totalmente gratis a través de la APP "Real Football Manager" donde los seguidores del conjunto blanquiazul, podrán elegir una vez más, esta semana, el sistema de juego y el once inicial con el que saldrá el cuadro lorquino ante Churra.

Si no llega el nuevo técnico, Juan Pedro López será de nuevo quien dirija el equipo desde la banqueta, siguiendo las parámatros y pautas que le marquen los seguidores desde la aplicación.

Roberto Torres, aseguró que está en negociación con "hasta diez entrenadores, pero no queremos equivocarnos en la elección tras lo que ha sucedido con Caprile. Queremos elegir bien y no tenemos prisa", aseguró el mandatario blanquiazul.