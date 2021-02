Britos e Iglesias disponibles para el Enrique Roca

El próximo domingo a las 17.00 horas el CF Lorca Deportiva jugará contra el Real Murcia CF en Nueva Condomina, será el primero de los dos partidos que tendrá que afrontar el equipo lorquino a domicilio, ya que una semana después jugarán contra el Yeclano Deportivo en La Constitución.

Para este partido, Asensio cuenta con Mustafá recién fichado procedente del UCAM Murcia y que no pudo debutar contra el Betis B, así como con Iglesias y Britos que han cumplido partido de sanción.

En la enfermería estarán pendientes de Sergio Rodríguez y Cellou, que no pudieron jugar por lesión contra el filial verdiblanco. Con quién si podrá contar el técnico lorquino es con la dupla Silvente-Melgar, dos jugadores que han llegado cedidos del cuadro grana, con unos contratos en los que no hay cláusula del miedo.

El CF Lorca Deportiva buscará en Nueva Condomina el primer triunfo de la temporada, en un partido que será emitido por La7 en directo a partir de las 17.00 horas.