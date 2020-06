Antoñito, cerca del Lorca FC

Esta semana se presenta también con muchos movimientos en el seno del Lorca FC. El equipo lorquino sigue trabajando en la llegada de nuevos jugadores al plantel blanquiazul, que permitan dejar cerrado cuanto antes el bloque de jugadores para preparar el inicio de temporada próxima donde el objetivo será el ascenso con chavales de "la casa". La línea marcada por la parcela deportiva se está cumpliendo y los primeros pasos están corroborando el trabajo de dotar de una identidad regional y local el proyecto de Roberto Torres para la nueva temporada, que comenzará aproximadamente en octubre.

Hasta la fecha se ha cerrado la incorporación de dos atacantes de nivel, como es el caso de Basilio, ex Conquense, CF Lorca Deportiva y Olímpico de Totana entre otros, así como "Dieguito" un jugador con experiencia en Segunda B que será referente ofensivo.

Varela, es otro de los jugadores destacados de la entidad blanquiazul, el ex del Yeclano Deportivo refuerza el lateral zurdo y la defensa se puede ver fortalecida con la llegada del lateral derecho, Antoñito, quien salió el invierno pasado del CF Lorca Deportiva tras la complicada situación económica que se vivió en la entidad gestionada por José Antonio Presa "Puskas".

Antoñito, estuvo entrenando durante todo el verano, cuando se le notificó a falta de pocas horas para el cierre del mercado que no se contaba con sus servicios, cediendo su ficha a otro de los jugadores que llegaron en el proyecto del representante vasco.

Según ha podido saber DXT Cope Lorca, las posturas entre el murciano y el club lorquino están muy cercanas y esta misma semana se podría cerrar su incorporación, sumándose de esta forma a Varela y Gimeno en la zaga.

Antoñito ha destacado en el Churra, equipo con el que se clasificó para jugar su primer playoff de la historia la temporada 17/18 donde llegó a jugar 32 partidos, anotando dos goles. Unos números y una gran temporada que le abrió la puerta del CF Lorca Deportiva, equipo en el que disputó 35 partidos al año siguiente, y donde sumó un gol.



También se ha renovado a Dani Bermejo, por lo que el equipo va tomando fuerza. En las próximas horas también se espera la llegada de un centrocampista con experiencia en el grupo XIII, donde ha disputado varios playoff de ascenso, así como la incorporación de dos chavales del Lorca CF Base División de Honor, equipo con el que se firmará el convenio de filialidad para la próxima campaña.