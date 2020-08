Antonio Robles será el director deportivo del CF Lorca Deportiva

Antonio Robles ha sido elegido por el presidente Hugo Issa como el director deportivo del CF Lorca Deportiva. El ex jugador de fútbol, estaba actualmente ejerciendo labores de coordinación en la Cantera Lorca Deportiva, tras su paso por el Lorca CF Base. Como jugador fue una pieza importante del equipo lorquino desde su fundación en 2012. Apostó por el nuevo club en Primera Territorial y dejó el fútbol tras varios ascensos con la entidad blanquiazul que llegó hasta Segunda B.

En el año de su regreso a la categoría de bronce del fútbol español, Antonio Robles será una pieza puente entre Antonio Mur y Fernando Novo, dos hombres imporantes y que son los que están manejando la confección de la plantilla del próximo curso.

A pesar de estar pendientes desde la entidad en el expediente abierto por la RFEF con los tres casos COVID19, Novo y Mur están manteniendo conversaciones con integrantes de la plantilla, para notificar su continuidad o no.

Uno de los jugadores que ha informado a través de su cuenta de Twitter que no continúa es Francisco Cifuentes, quien tras una temporada en el club, buscará otro destino.

Además, tal y como indicamos hace unos dias, varios medios argentinos sitúan al centrocampista Mauro Marconato en el equipo lorquino. Marconato natural de Rosario ha jugado esta temporada en el Atlético Rafaela, club donde ha coincidido con Baroni, central que seguirá en el plantel ya que le resta un año más de contrato.

En el apartado deportivo también hay que reseñar la figura de Ibán Urbano. El técnico vasco tiene un año más de contrato tras lograr el ascenso. Desde la dirección deportiva y técnica valorarán la continuidad del entrenador que llegó el curso pasado de la mano de José Antonio Presa "Puskas"