El Alhama Féminas ha logrado la segunda victoria del curso al imponerse por 2-3 ante el cuadro canario del Fermarguín. Las chicas de Randri, están encontrando en las Canarias, su particular "Isla Mágica" ya que hasta el momento, los dos partidos jugados en tierras canarias han terminado con victoria para las azulonas.

Tras ganar ante el CD Juan Grande hace quince días, este domingo la victoria fue ante el Femarguín de la ex lorquinista, Astrid, que marcó el segundo tanto para las locales.

Antes, el equipo canario se había adelantado en el marcador, pero la lorquina Ana López, Helena Torres, ex de Lorca Féminas y quien suma cinco goles en el inicio de liga y Esther González, pusieron el 1-3 en el marcador.

Con este victoria las chicas del Alhama Féminas, son quintas con siete puntos a cinco del líder Villarreal y la próxima semana reciben al Levante B que es décimo con cuatro puntos.