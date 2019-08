El Águilas FC a por todas

El Águilas FC realizó ayer en la Iglesia de San José, la ofrenda floral a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Dolores. El acto que se no se desarrollaba desde el 2015 contó con la presencia de la plantilla, cuerpo técnico y directivos del cuadro aguileño que quisieron hacer entrega de una centro floral a la Virgen de los Dolores, a la que se dirigieron para pedirle respeto con las lesiones y que se puedan alcanzar los objetivos marcados para esta temporada.

Tras dos años sin estar en playoff, el Águilas FC quiere ser protagonista del grupo XIII de Tercera División. Gaspar Campillo ha confeccionado una plantilla donde se mantiene la estructura del curso pasado, continuando el bloque de jugadores como Bruno Caballero, Perico, José David, Rubén Primo y Javi Soto.

El ADN aguileño volverá a ser protagonista, pero este año, con más "cromosomas" ya que hasta 14 jugadores de la localidad vestirán la camiseta blanquiazul. Junto a ellos, han llegado refuerzos jóvenes y con calidad como es el caso del lorquino Adrián Miñarro y el ex del Lorca CF Base, Vicente. Dos puñales por banda que pueden ser importantes en momentos clave de la temporada.



El primer partido de la temporada se jugará este domingo a las 19.00 horas en el Hermanos Buitrago, ya que el Rubial se está resembrando y según las previsiones no se podrá pisar en un mes aproximadamente.

Para este primer partido, el técnico alicantino no podrá contar con los lesionados, Javi Piñero, quien ya está entrenando pero le falta ritmo de competición, Ramón Arcas, Emilio y Fran, este último lesionado durante la pretemporada. Arcas y Emilio sufrieron lesiones graves el curso pasado y están en la recta final, pero aún les queda algunas semanas para reaparecer.

Quien si parece que llega al cita es Bruno Caballero y Adrián que ya están recuperados de sus molestias musculares. También podrá jugar el "killer" José David, que no estuvo en la recta final de la pretemporada por temas personales.