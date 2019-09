AFE emitirá un comunicado explicando la situación extrema de la plantilla del CF Lorca Deportiva

Los jugadores del CF Lorca Deportiva no entrenarán lunes y martes. Tampoco entrenarán el miércoles si no han cobrado.

Este lunes AFE emitirá un comunicado explicando la situación de la plantilla, y en el que respalda al equipo de Ibán Urbano.

Oliva, uno de los capitanes de la plantilla blanquiazul ha sido protagonista en COMARCAL TV Deportes, donde ha indicado que "tenemos compañeros que vienen de Alicante, Murcia y Calasparra, están en una situación difícil. Pagos de alquileres y gastos diarios, compañeros que están fuera de sus casas, hay casos extremos que hemos puesto en conocimiento de AFE. Si no cobramos el miércoles no entrenaremos".

Oliva ha indicado que "muchos jugadores están hablando con su representante porque el 1 de noviembre, en caso de no cobrar nada, quedan libres y podrían fichar por otros equipos, y ya están viendo cosas. Ojalá se solucione todo, pero han sido muchas fechas incumplidas"



El equipo es líder del grupo XIII y este domingo se mide al Mar Menor en el Pitín de San Javier.

El CF Lorca Deportiva se impuso 3-0 ante el Plus Ultra con un doblete de Bolo y un tanto de Carrasco en la recta final.

El atacante blanquiazul suma 5 goles y es el pichichi del cuadro de Ibán Urbano.

Puskas estuvo en Los Tollos, siguiendo el partido. El director deportivo indicó que los problemas económicos se "van a solucionar".

Partido plácido para los lorquinos que siguen en la parte alta del grupo.

Debutó Santonio Sánchez