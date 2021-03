Acosta "Mi único objetivo será disfrutar de cada salida en pista y pasarlo bien"

El mazarronero Pedro Acosta ha sido una de las sensaciones positivas del primer fin de semana de MotoGP en Catar. El reciente campeón de la Red Bull Rookies Cup fue segundo en Moto3 tras su compañero de equipo Masía y se le augura un buen futuro en el Campeonato del Mundo.

Acosta ofreció una entrevista al gabinete de prensa de KTM Red Bull, dejando muestra de sus sensaciones positivas y que está capacitado para todo.

¿Qué significa para ti luchar por la victoria en tu primer Gran Premio?

“El resultado que obtuvimos el domingo pasado fue la consecuencia de todo nuestro arduo trabajo. Desde la prueba de noviembre, hemos estado presionando para prepararnos para la primera carrera, más que buscar un buen tiempo de vuelta. Subir al podio significó mucho para mí pero, más que la posición, lo que más me llamó la atención fue cómo fue la carrera y nuestro desempeño ”.

¿Qué fue lo primero que pasó por su mente cuando cruzó la línea de meta?

“Cuando vi la reacción del equipo, me alegré. Todo el trabajo que habíamos hecho durante todo el invierno había dado sus frutos. Sin embargo, me quedé con una sensación agridulce porque no pude ganar ".

¿Esperabas estar al frente en el primer Gran Premio de la temporada 2021?

“No obtienes lo que quieres; obtienes lo que trabajas. El invierno pasado pasé muchas horas entrenando en moto. Estábamos listos para la carrera. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando y aprendiendo, ya que tenemos que mejorar algunos aspectos, como nuestro tiempo de vuelta ”.

¿Cómo ha sido tu llegada al Red Bull KTM Ajo?

“Red Bull KTM Ajo no solo me ha dado un equipo; me han dado una familia. Tengo un entorno profesional a mi alrededor y un equipo que confía en mí. Eso, sin duda, es algo muy positivo ”.

¿Crees que tener a Jaume Masia como compañero de equipo te ayudará en tu desarrollo?

"Sí. La relación entre nosotros dos es bastante buena y nos ayudamos mutuamente. Cuando lleguemos a circuitos que no conozco, especialmente fuera de Europa, su experiencia me ayudará a adaptarme más rápidamente ”.

A pesar de su gran actuación en Qatar, este es su año de novato como piloto del Campeonato del Mundo. ¿Qué metas te has fijado?

“Estoy afrontando esta temporada sin marcarme ningún objetivo. Antes de la carrera, tuvimos tres días en el Test Oficial en Qatar que me ayudaron a conocer bien la pista. Este año mi objetivo es divertirme y aprender los circuitos. Quiero concentrarme en mejorar las cosas y corregir errores de un Gran Premio a otro ”.

¿El resultado del Gran Premio de Qatar ha cambiado sus expectativas iniciales?

"Para nada. Trabajamos duro para lograrlo. Quizás no esperábamos terminar segundos, ya que nadie cuenta con poder subir al podio en su primera carrera del Campeonato del Mundo. Hicimos un gran trabajo con el equipo, y desde el primer día juntos nos entendimos muy bien; esa era la clave. Aun así, este resultado no cambia nuestros objetivos ”.

¿Cómo te estás preparando para el desafío de los circuitos que no conoces?

“La Red Bull MotoGP Rookies Cup me ayudó mucho en ese aspecto, porque el primer año solo conocí Jerez y MotorLand Aragon. Es una competición muy exigente, aunque claramente no es tan dura como el Campeonato del Mundo.

Además, tengo un gran equipo detrás de mí que seguro que me ayudará a adaptarme a los nuevos circuitos. Su experiencia, más la buena relación que tengo con Jaume, me dará más claridad sobre todas esas cosas que no entiendo ”.

¿Cómo afrontas la tercera semana consecutiva de trabajo en Qatar y qué objetivos te has marcado para el Gran Premio de Doha?

“Estos días de descanso entre carreras se están aprovechando para trabajar con el equipo. Esto nos ayudó a fortalecer aún más nuestra relación personal y laboral.

No me estoy poniendo metas para este fin de semana. Mi único objetivo será disfrutar de cada salida en pista y pasarlo bien. Cuando disfrutamos de lo que hacemos, es cuando las cosas salen mejor y yo voy más rápido ".