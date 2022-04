Abierto el plazo de inscripción para la I Escuela de Verano "ÁguilasPatina"

En la explanada del Auditorio Infanta Elena se dio cita el pasado domingo un gran número de integrantes del Club "Águilas Patina" tanto sus monitores como pequeños, jóvenes y veteranos patinadores disfrutaron de una jornada de convivencia , en la que todos compartiron sus experiencias e inquietudes en esta modalidad deportiva sobre ruedas. Además, juntos, rodaron sobre sus patines por el paseo de Levante y se divirtieron de lo lindo participando de diferentes juegos.

La Escuela de Verano "Águilas Patina" nace con la idea de ofrecer una nueva alternativa lúdica y educativa para pasar el verano de una forma diferente.

No es un lugar, no es un espacio. Se trata de una experiencia nueva de vivir el deporte, un sentir especial que se hará realidad cada año de una manera distinta con multitud de actividades: patinaje, juegos deportivos y manualidades, entre otras disciplinas. Los mismos chicos y chicas participantes serán los protagonistas de aventuras irrepetibles, convirtiéndose en artistas, deportistas… y como no en amigos de sus compañeros.

Si quieres poner algo y alguien distinto en el verano de tus hijos, no dudes: la Escuela de Verano “Águilas patina ” es la mejor opción.

Horarios:

Lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

Tarifas :

120€ mes completo/ 70€ medio mes

Precios especiales para hermanos :100€/60€ (prs.)

Miembros de la escuela 10%