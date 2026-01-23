Joan Arruabarrena ya viste de blanquiazul: "Estoy disponible para lo que el míster decida"

El CF Lorca Deportiva ha presentado a su nuevo fichaje, Joan Arruabarrena, quien ha compartido sus muy buenas primeras impresiones sobre el club. El jugador ha destacado la calidad de las instalaciones, a las que ha calificado como muy top, y ha agradecido el buen recibimiento por parte de la gente del club.

CF Lorca Deportiva Arruabarrena con la camiseta del CF Lorca Deportiva

La confianza, clave en su decisión

Aunque su fichaje se ha dilatado en el tiempo y ha contado con otras ofertas, Arruabarrena ha explicado por qué se ha decantado por el Lorca Deportiva: "Sobre todo por el interés y la confianza que han mostrado en mí". Para el futbolista, es fundamental sentirse cómodo y respaldado, un factor que ha sido determinante en su elección.

Un jugador polivalente para el equipo

A la hora de definirse como futbolista, Arruabarrena subraya su capacidad de adaptación. "Lo bueno que tengo es que creo que me puedo adaptar a muchos estilos de juego", ha afirmado. Esta versatilidad le permite encajar en diferentes planteamientos tácticos, una cualidad valiosa para el equipo.

Me puedo adaptar a muchos estilos de juego" JON ARRUABARRENA Jugador del CF Lorca Deportiva

Preguntado por las diferencias entre el fútbol del norte y el del sur de España, el jugador ha comentado que no percibe grandes cambios, más allá del clima, que "supone también, pues, igual más esfuerzo en cuanto al tema físico". Ha añadido que en el sur hay equipos que "juegan más el balón" y practican un fútbol "un poco menos directo".

Listo para debutar este domingo

El nuevo jugador blanquiazul se ha mostrado totalmente dispuesto a unirse al equipo de inmediato. "Yo estoy disponible en lo que el míster decida", ha declarado, dejando clara su intención de "ayudar al equipo a conseguir el objetivo" desde el primer momento y su compromiso para ir "a muerte en todos los partidos".